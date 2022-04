Comunicado do Business Wire :Netki

A Netki e a AlphaPoint anunciaram formalmente hoje no Bitcoin 2022 sua parceria conjunta e prontidão para receber nações em todo o mundo a se unirem a El Salvador como pioneiras no futuro da inclusão financeira, trabalhando em conjunto para implementar projetos de integração de criptomoedas em macroescala.

Como empresas de liderança no desenvolvimento e operação de plataformas de criptografia em escala nacional, apenas a Netki e a AlphaPoint têm a experiência necessária para criar soluções seguras e confiáveis na integração e operação da iniciativa de criptografia de uma nação. Como demonstrado com a Chivo Wallet de El Salvador, ambas as empresas comprovaram ser essenciais para a implementação bem-sucedida da conta da Bitcoin e proporcionar ferramentas financeiras com segurança a mais de 70% da população não bancarizada do país.

Devido à esmagadora demanda após o lançamento inicial, a Chivo percebeu que precisava contratar participantes experientes no espaço de criptomoedas para manter seu aplicativo em operação e seus cidadãos seguros. Eles escolheram a Netki e a AlphaPoint diante de sua grande experiência em escalonamento, segurança e prevenção de fraudes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a ajuda do provedor de identidade digital Netki, mais de 4 milhões de usuários foram integrados à Chivo em um recorde de 45 dias usando o produto principal da empresa Know Your Customer (KYC) / Anti-Money Laundering (AML), OnboardID. Além de ser rápido, fácil e intuitivo, o OnboardID trouxe uma economia aos clientes da Netki de mais de 10 vezes em prevenção de fraudes do que os clientes investiram no produto.

"A Netki e a AlphaPoint fizeram história como as duas primeiras empresas do mundo a executar com sucesso uma plataforma nacional de adoção de bitcoin. A escalabilidade e a prevenção de fraudes da Netki foram fatores importantes para nosso sucesso em trabalharmos em conjunto", afirmou Igor Telyatnikov, Cofundador e Diretor Executivo da AlphaPoint.

A AlphaPoint forneceu a infraestrutura de 'front-end' e 'back-end' que alimenta a Chivo, incluindo a integração de todo o ecossistema da carteira mediante um aplicativo móvel, processamento de pontos de venda móveis, portal do site do comerciante, software de suporte de centrais de atendimento e console administrativo. A AlphaPoint também melhorou a integração da Lightning para transações de Bitcoin com baixa taxa quase instantâneas através de endereços QR e Lightning, permitindo até o envio de apenas um satoshi (menos de um centavo).

"Compreender a experiência / fluxos do usuário, ter equipes técnicas experientes que são especialistas em segurança e estar preparado com antecedência para torná-lo escalável são as chaves para fazer a adoção de Bitcoin funcionar", disse Justin Newton, Diretor Executivo da Netki. "Fizemos uma parceria com a AlphaPoint, pois criaram a única plataforma na qual você pode administrar a economia do seu país."

A plataforma conjunta recém-criada tem um alto grau de flexibilidade, permitindo que os países se adaptem a serviços e experiências que são apropriados a seu ambiente, incluindo a possibilidade de adicionar funcionalidades que apoiam a Lightning Network, CDBCs e outras criptomoedas, bem como serviços adicionais como empréstimos e poupança. Isto permite que a plataforma seja personalizada às necessidades locais e também se expanda ao longo do tempo à medida que a população adota um conjunto de serviços, revelando o próximo conjunto de necessidades.

Os numerosos benefícios para a nação de El Salvador e seus cidadãos já estão se concretizando: taxas de remessa mais baixas, capacidade de fazer pagamentos digitais online e outras formas de inclusão financeira a seus cidadãos, sendo que outros países que estão explorando oportunidades semelhantes estão ansiosos para perceber estes e outros benefícios, incluindo aumentos no turismo, investimento imobiliário estrangeiro, investimento de negócios estrangeiros e acesso a financiamento alternativo, como o Bitcoin Bond.

As nações em desenvolvimento veem os benefícios adicionais de serem percebidas interna e externamente como promotoras da inovação e o impacto desta percepção ao criar empresas estrangeiras e em oportunidades de emprego. Os países que forem os primeiros a adotar o bitcoin como moeda legal terão a oportunidade de se tornarem centros de inovação para o próximo salto tecnológico na Web3.

Contudo, o lançamento destes projetos ambiciosos traz diversos riscos potenciais quanto à adoção, aceitação pela comunidade, escalabilidade, segurança e fraude. Ao escolher as parcerias corretas, os países podem mitigar efetivamente estes riscos e aumentar a chance de que o investimento do país dê frutos com mais rapidez.

A experiência da Netki e da AlphaPoint no suporte ao único projeto bem-sucedido deste tipo demonstra que podem criar aplicativos e fluxos de usuários intuitivos tanto para usuários avançados como para usuários finais que vêm tendo suas primeiras experiências com aplicativos financeiros. Ao usar um design intuitivo, bem como treinamento e instruções em idioma nativo natural, até mesmo usuários novos em serviços financeiros podem usar facilmente e ter benefícios do aplicativo.

A plataforma combinada pode lidar facilmente com a escala necessária à medida que uma adoção mais ampla é obtida em todo o mundo. O aplicativo da Chivo hoje gerencia com facilidade muito mais usuários ativos do que todo o setor bancário em El Salvador, podendo gerenciar com facilidade mais crescimento, respaldado por um alto grau de automação, onde ferramentas informatizadas substituem processos onde outras plataformas exigem intervenção manual de operadores ou pessoal de suporte. Isto reduz drasticamente custos de pessoal normalmente necessários para dar apoio à plataforma.

"Esperamos que este seja o primeiro de muitos países que irão se envolver. Outros funcionários do governo já nos procuraram e manifestaram interesse no Bitcoin como forma de promover a inclusão financeira e estamos prontos para fazer isto acontecer", disse Newton.

Com dezenas de nações explorando como o bitcoin e outras criptomoedas podem melhorar seu perfil nacional, aumentar a inclusão financeira e trazer a inovação às suas economias, conversas já estão em curso com outros governos na esperança de replicar e expandir o sucesso de El Salvador. Para minimizar custos desnecessários, riscos e experiências negativas do usuário, a Netki e a AlphaPoint incentivam os países a aproveitar sua experiência exclusiva para evitar erros e acelerar drasticamente o cronograma para uma implementação bem-sucedida, permitindo que os países percebam mais rapidamente os benefícios de adotar a criptomoeda.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220407005043/pt/

Contato

Dawn Newton [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags