Comunicado do Business Wire :HCL Technologies

A HCL Technologies (HCL), empresa líder global de tecnologia, expandiu sua parceria global com a Avaloq, importante fornecedora de soluções de serviços bancários digitais. A HCL desenvolverá um centro de gestão de ciclo de vida de classe mundial para clientes Avaloq e investirá em treinamento e desenvolvimento contínuos para equipes da HCL que trabalham com produtos Avaloq. Estes investimentos combinarão o profundo conhecimento de domínio da HCL em serviços financeiros com a experiência em tecnologia de gestão de patrimônio digital da Avaloq para acelerar a inovação no setor.

O novo centro de gestão de ciclo de vida aproveitará a estrutura de execução de transformação digital da HCL (FENIX 2.0) e avançados produtos de IA e automação (DRYiCE?) para impulsionar a eficiência. A HCL está capacitando suas equipes de gestão de patrimônio ao redor do mundo através de treinamentos especializados da Avaloq Academy e criando competências específicas do programa. Juntamente com as soluções de gestão de patrimônio e ativos da HCL, essa parceria ampliada permitirá que mais instituições financeiras aproveitem a tecnologia e os serviços inovadores da Avaloq em sua jornada de digitalização.

"Com a contínua expansão internacional da Avaloq, nosso foco é oferecer mais flexibilidade aos nossos recursos de implementação, apoiando nosso crescimento de longo prazo", declarou Martin Greweldinger, codiretor executivo da Avaloq. "Por isso, é um prazer expandir nossa atual parceria com a HCL para aproveitar sua forte presença global e seu conhecimento de domínio em serviços financeiros para fornecer a bancos e gestores de patrimônio acesso a nossos produtos e serviços em diferentes regiões do mundo".

"Estamos observando um enorme aumento global na demanda por recursos de gestão de patrimônio e ativos digitais", disse Rahul Singh, presidente de serviços financeiros e operações de processos digitais da HCL Technologies. "Essa tendência está sendo conduzida pelo contínuo crescimento de novas classes de ativo como criptomoeda, que só crescerá no futuro. A abordagem focada na experiência do consumidor da HCL nos permite trabalhar com clientes do mundo inteiro para orientar a inovação e garantir que eles continuem à frente dessas mudanças. Estamos felizes em expandir nossa parceria com a Avaloq, pois ela é uma fornecedora líder de tecnologia e serviços de gestão de patrimônio".

