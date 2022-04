Comunicado do Business Wire :Eaton

A Eaton, empresa de gerenciamento de energia, anunciou hoje que a General Motors (GM) reconheceu recentemente o Vehicle Group da Eaton como Fornecedor do Ano 2021. A GM celebrou os homenageados na sua 30ª Cerimônia de Premiação de Fornecedor do Ano em Phoenix, estado norte-americano do Arizona.

Eaton's Mark Kramer, business unit director, ePowertrain, Vehicle Group, left, and Kevin Heintz, vice president, Sales and Commercial Team, Vehicle Group, right, receive a 2021 Supplier of the Year award from Tom McMillen, executive director, Global Purchasing, General Motors.

O prêmio Fornecedor do Ano da GM reconhece fornecedores globais que se destacam ao superar os requisitos da GM, fornecendo tecnologias inovadoras a clientes da GM e entregando a mais alta qualidade no setor automotivo. Este ano, a GM reconheceu 134 fornecedores de 16 países com o título Fornecedor do Ano.

"Este prêmio representa nosso foco e compromisso contínuos com a General Motors, um valioso cliente há mais de 60 anos", declarou Pete Denk, presidente do Vehicle Group da Eaton, América do Norte. "Focamos em fornecer tecnologias diferenciadas de gerenciamento de energia, atendimento ao cliente e qualidade, e sou grato por ter uma equipe tão excepcional".

"Este ano, o evento Fornecedor do Ano foi especial não apenas por ter sido o 30º aniversário do programa, mas porque nos deu a oportunidade de reconhecer nossos fornecedores por perseverarem em um dos anos mais desafiadores que o setor já enfrentou", disse Shilpan Amin, vice-presidente da GM, compras globais e cadeia de suprimentos. "Estes fornecedores de ponta mostraram resiliência e reforçaram seu compromisso na busca da sustentabilidade e inovação. Por meio de sólidas parcerias e colaboração, a GM e nossos fornecedores estão preparados para construir um futuro mais brilhante para as próxima gerações".

Uma equipe multifuncional global selecionou os vencedores do prêmio Fornecedor do Ano 2021 com base nos critérios de desempenho em compra de produtos, compras globais e serviços de manufatura, atendimento ao cliente e pós-vendas e logística.

A General Motors (NYSE:GM) é uma empresa global focada no avanço em direção a um futuro totalmente elétrico, inclusivo e acessível a todos. No centro dessa estratégia está a plataforma de bateria Ultium, que alimentará desde veículos de produção em massa quanto de alto desempenho. A General Motors, suas subsidiárias e entidades de empreendimento conjunto vendem veículos das marcas Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, Baojun e Wuling. Outras informações sobre a empresa e suas subsidiárias, inclusive a OnStar, líder global em serviços de segurança e proteção veicular, estão disponíveis no site http://www.gm.com.

A Eaton é uma empresa de gerenciamento de energia inteligente dedicada a melhorar a qualidade de vida e proteger o meio ambiente para as pessoas de todas as partes. Somos guiados por nosso compromisso de fazer negócios da maneira correta, operar de forma sustentável e ajudar nossos clientes a gerenciar energia, hoje e por muito tempo. Ao capitalizar as tendências de crescimento global em matéria de eletrificação e digitalização, estamos acelerando a transição do planeta para a energia renovável, ajudando a superar os desafios de gerenciamento de energia mais urgentes do mundo e fazendo o que é melhor para nossas partes interessadas e toda a sociedade.

Fundada em 1911, a Eaton é listada na NYSE há quase um século. Registramos US$ 19,6 bilhões de receita em 2021 e atendemos a clientes em mais de 170 países. Para mais informações, visite www.eaton.com. Siga-nos no Twitter e no LinkedIn.

