Comunicado do Business Wire :Advanced Clinical

A Advanced Clinical, uma organização de desenvolvimento clínico e recursos estratégicos relacionados, tem o prazer de anunciar a continuidade de sua expansão na Europa com um novo escritório em Zug, Suíça.

"Optamos por abrir o nosso mais novo escritório em Zug devido à proximidade com algumas das empresas farmacêuticas e de biotecnologia mais inovadoras do centro da Europa", disse o Dr. Andreas Amrein, diretor geral para a Europa e vice-presidente sênior para a Ásia-Pacífico e o Japão. "Zug se localiza bem no centro econômico da Suíça e contribuirá para o nosso sucesso em atrair muitos patrocinadores globais e regionais, além de profissionais de pesquisa clínica altamente qualificados".

"Adicionar um escritório em Zug nos capacita para apoiar plenamente nossos atuais e novos clientes na Suíça, além de ter acesso às pessoas talentosas da área", afirmou Julie Ross, presidente. "Ao continuar a estabelecer operações em áreas importantes da Europa, conseguimos diversificar nossos programas clínicos globais e fortalecer nossa posição como uma organização líder em desenvolvimento clínico e recursos estratégicos relacionados com atuação no mercado de médio porte".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Advanced Clinical dará continuidade a seus esforços de expansão na Europa nos próximos meses, com planos de novos escritórios na Bélgica e na Suécia.

Na Europa, a Advanced Clinical também estabeleceu operações na Alemanha, Holanda, Reino Unido, Espanha, França, Irlanda, Itália, Romênia, Polônia e Ucrânia. Além disso, a empresa iniciou operações no Japão, Austrália e Cingapura, além de manter escritórios na América do Norte em Chicago, Orlando e Boston (EUA) e Toronto (Canadá).

Sobre a Advanced Clinical

A Advanced Clinical é uma organização de desenvolvimento clínico e recursos estratégicos relacionados que tem o compromisso de proporcionar uma experiência clínica melhor por todo o processo de desenvolvimento de medicamentos. Nosso objetivo é melhorar a vida de todas as pessoas envolvidas em pesquisas clínicas, abordando cada oportunidade com perspicácia, caráter, resiliência e inovação. Fundamentados em décadas de experiência, ajudamos nossos clientes a atingir melhores resultados com conversas sinceras e a antecipação de possíveis problemas por meio de nossas soluções personalizadas. Saiba mais em www.advancedclinical.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220414005006/pt/

Contato

Stephanie Swanson Diretora Sênior de Marketing Global T: (312) 572-6000 [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags