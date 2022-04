Celebrações de Ano Novo contam com protestos no Sri Lanka

Com falta de leite e arroz para comemorar o Ano Novo do Sri Lanka nesta quinta-feira (14), os moradores da ilha, em profunda crise econômica, continuam se manifestando para exigir a saída do presidente Gotabaya Rajapaksa.

Em tempos normais, os hbaitantes do Sri Lanka preparam leite quente para este festival tradicional. Mas este produto, como muitos outros produtos básicos, está em falta, assim como o combustível usado nas cozinhas deste país, que alguns consideram estar à beira da fome.

Este ano, os habitantes da capital Colombo preferiram abandonar sua casa, onde ainda falta arroz, e se manifestaram à beira-mar - em frente ao gabinete do presidente Gotabaya Rajapaksa - para exigir sua renúncia, pelo sexto dia consecutivo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em vez de comemorar este feriado com a família e alegria, alguns preparam refeições magras em fogões a lenha, enquanto outros cantam: "Gota, você tem que ir".

aj/gle/lth/oaa/mab/es/aa

Tags