Bragantino sofre virada, mas consegue empate com Vélez na Argentina

Depois de sair na frente e sofrer uma virada, RB Bragantino conseguiu um empate com o Vélez Sarsfield na Argentina em 2 a 2 nesta quinta-fera pela segunda rodada do Grupo C da Copa Libertadores da América.

O atacante Ytalo balançou as redes duas vezes para o 'Massa Bruta', enquanto o Matías de los Santos e Natan (contra) fizeram os gols do time argentino.

O time brasileiro ainda terminou o jogo com dez jogadores em campo, após a expulsão do lateral direito Aderlan, que recebeu o segundo cartão amarelo aos 21 do segundo tempo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após duas rodadas, o Estudiantes de La Plata lidera o Grupo C da Libertadores com quatro pontos, mesma pontuação do Bragantino, mas leva a melhor no saldo de gols. Na sequência, Nacional e Vélez aparecem com apenas um ponto.

O Bragantino volta a campo pela Libertadores no dia 26 de abril contra o Estudiantes, em La Plata, em duelo que valerá a liderança da chave. No mesmo dia, o Vélez receberá o Nacional no estádio José Amalfitani.

str/cl/cb

Tags