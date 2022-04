Alemanha: polícia prende grupo terrorista de extrema-direita

Membros do grupo "Vereinte Patrioten" planejavam ataques à estrutura de energia elétrica do país; objetivo era derrubar governo eleito da Alemanha e criar "cenário de guerra civil"

Um grupo terrorista de extrema-direita foi preso nessa quarta-feira, 13, na Alemanha. As informações são da Agência France-Presse (AFP).

Segundo a polícia do estado de Renânia-Palatinado, que realizou as investigações, o grupo era chamado "Vereinte Patrioten" ("Patriotas Unidos"). Eles se comunicavam por um aplicativo de mensagens. Foram presos membros em todo o país.

O grupo estava organizando atentados à rede de eletricidade da Alemanha. O objetivo era causar quedas de energia por todo o país. Segundo a polícia, os terroristas esperavam criar um "cenário de guerra civil".

Os ataques seriam realizados com bombas. O objetivo inicial era destituir o governo da Alemanha, eleito no começo deste ano. Por fim, o grupo pretendia derrubar o sistema político do país.

