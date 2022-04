UE aprova terceiro pacote para Ucrânia, totalizando 1,5 bilhões de euros em ajuda

A União Europeia (UE) informa em comunicado que o Conselho Europeu aprovou nesta quarta-feira, 13, duas normativas para ajudar a Ucrânia a defender sua integridade e a soberania do país, além de proteger a população civil contra o ataque militar da Rússia. A UE acrescentará 500 milhões de euros aos recursos já destinados ao país no âmbito do Instrumento de Paz Europeu (EPF, na sigla em inglês), totalizando 1,5 bilhão de euros. Alto Representante para Relações Exteriores e Política de Segurança da UE, Josep Borrell afirma na nota que as próximas semanas "serão decisivas" no confronto, no momento em que a Rússia se prepara para uma ofensiva no leste ucraniano.

