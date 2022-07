Ucrânia não terá corredores humanitários na quarta-feira por falta de segurança, afirma Kiev

A Ucrânia não abrirá nenhum corredor humanitário nesta quarta-feira (13), anunciou o governo de Kiev, que acusou a Rússia de "violar as normas do direito internacional", o que torna a situação "perigosa".

"Lamentavelmente não abriremos corredores humanitários hoje. Na região de Zaporizhzhya (sul), os ocupantes bloquearam os ônibus e na região de Lugansk (leste) violam o cessar-fogo", afirmou a vice-primeira-ministra ucraniana Iryna Vereshchuk no Telegram.

"Os ocupantes não apenas não respeitam as normas do direito internacional, como também não conseguem controlar de maneira correta seus homens. Tudo isto cria um nível tão elevado de perigo nas estradas que somos obrigados a evitar a abertura de corredores humanitários hoje", acrescentou.

A Ucrânia acusa de maneira sistemática a Rússia de não respeitar o cessar-fogo nos corredores humanitários, mas é incomum que as autoridades renunciem por completo aos mesmos. A última suspensão completa de retirada de civis havia acontecido em 28 de março.

As autoridades do leste da Ucrânia pediram para que os civis abandonem a região ante a iminente ofensiva russa nesta área do país.

