TAS suspende fechamento parcial do estádio do Atlético de Madrid

O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) anunciou nesta quarta-feira a suspensão do fechamento parcial do estádio Wanda Metropolitano para o jogo entre Atlético de Madrid e Manchester City pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa.

A Uefa tinha decidido na última segunda-feira que o Atlético teria que fechar um setor com 5 mil lugares das arquibancadas por conta de "comportamentos discriminatórios" de alguns torcedores do time espanhol no jogo de ida em Manchester.

"O TAS atendeu à nossa solicitação e suspendeu cautelarmente o fechamento parcial do Wanda Metropolitano; todos os sócios e torcedores com ingressos para o jogo poderão acessar o estádio", informou o clube 'colchonero' no Twitter.

A decisão da UEFA foi tomada após a divulgação de imagens de alguns torcedores do Atlético de Madrid fazendo a saudação nazista e atirando objetos nas arquibancadas do Etihad Stadium na semana passada.

Segundo o jornal Manchester Evening News, a polícia da cidade deteve várias pessoas e abriu inquéritos por racismo e violência.

