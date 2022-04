Secretária do Tesouro dos EUA quer 'modernizar' organizações financeiras mundiais

A secretária americana do Tesouro, Janet Yellen, deve lançar a convocação, nesta quarta-feira (13), de uma reforma das grandes instituições econômicas mundiais, estimando que a guerra na Ucrânia demonstra a necessidade de evoluir organizações como o Fundo Monetário Internacional (FMI).

"Devemos modernizar nossas instituições existentes - o FMI e os bancos multilaterais de desenvolvimento - para que sejam adotadas no século XXI, onde os desafios e riscos são cada vez mais globais", pretende declarar durante conferência organizada pelo "think tank" Atlantic Council, conforme trechos antecipados para a imprensa.

Yellen deve expressar sua visão para a economia mundial no contexto do conflito ucraniano, uma semana antes da chegada de ministros das Finanças e de presidentes de bancos centrais a Washington para reuniões de primavera (outono no Brasil) do FMI e do Banco Mundial.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Acho que é um bom momento para corrigir as falhas no nosso sistema financeiro internacional, que nos trazem problemas em tempo real", dirá a secretária.

Em represália pela guerra na Ucrânia, os Estados Unidos decretaram várias séries de sanções econômicas e financeiras contra a Rússia, em particular o congelamento de ativos e a proibição de transações contra os grandes bancos russos.

Essas medidas devem forçar "o Kremlin a escolher entre apoiar sua economia e financiar a continuação da guerra brutal de (Vladimir) Putin", acrescenta a nota divulgada sobre seu pronunciamento.

A secretária também criticará países e empresas que não romperam relações comerciais com a Rússia, sem mencionar o país pelo nome. China e Índia, em particular, continuam sendo parceiras de Moscou.

"Talvez estes países esperem preencher o vazio deixado por outros, ao preservar suas relações com a Rússia. Esse tipo de motivação não se sustenta noa longo prazo", dirá.

Além da situação na Ucrânia, a pauta destas reuniões inclui ainda a entrega de vacinas, a luta contra o aquecimento global e o apoio a países de baixa renda.

juj/led/dl/atm/tt

Tags