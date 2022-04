Rincón não apresenta sinais de melhora após terceiro dia na UTI

O ex-jogador colombiano Freddy Rincón não apresenta sinais de melhora e permanece na unidade de terapia intensiva para onde foi levado após um grave acidente de trânsito na manhã de segunda-feira na Colômbia.

"O paciente permanece em estado crítico (...) sob monitoramento permanente, mas sua evolução não foi favorável", disse a Clínica Imbanaco, na cidade de Cali, em comunicado divulgado nesta quarta-feira.

O ex-jogador de 55 anos sofreu uma "grave lesão na cabeça" quando o veículo em que viajava com vários companheiros colidiu com um ônibus do serviço público.

Na mesma segunda-feira ele passou por uma cirurgia de quase três horas na qual os médicos relataram "procedimentos muito delicados"

Ele agora "permanece na Unidade de Terapia Intensiva e seu prognóstico segue sendo muito reservado", acrescentou o hospital em seu relatório mais recente.

Durante a década de 1990, Rincón jogou pelo Real Madrid, Napoli e pelo Palmeiras e Corinthians. Ele também vestiu a camisa da seleção colombiana em três Copas do Mundo (1990, 1994 e 1998).

Na noite de terça-feira, seu filho, Sebastián Rincón, divulgou uma foto no Instagram em que apenas sua mão é vista entrelaçada com a de seu pai.

"Aqui seguimos firmes meu velho", acrescentou o jogador de futebol de 28 anos, que joga no argentino Barracas Central.

Em agosto de 2013, sofreu outro acidente de trânsito no qual sofreu várias fraturas e uma ferida na cabeça.

O acidente na segunda-feira deixou outros cinco feridos que estão em estado estável, incluindo o motorista do ônibus, que sofreu uma fratura na perna.

A mídia local divulgou um vídeo em que um veículo é visto atravessando um cruzamento, quando o ônibus bate no lado do banco do carona.

Nestas imagens "parece que o sinal fica vermelho quando o ônibus atravessa e também pode ter havido excesso de velocidade" por parte do veículo ou do ônibus, disse a prefeitura.

Segundo as autoridades, os acompanhantes de Rincón declararam que o ex-jogador estava ao volante.

Nascido na cidade portuária de Buenaventura (sudoeste) e conhecido como "El Coloso" por seu físico imponente, Rincón surgiu no futebol colombiano no final dos anos oitenta.

Ele é lembrado pelo gol contra a poderosa Alemanha na Copa do Mundo de 1990 na Itália, que garantiu uma vaga nas oitavas de final pela primeira vez na história da Colômbia.

Em sua passagem pelas ligas do Brasil, Itália e Espanha brilhou por sua atuação na defesa e no ataque. Ele é ídolo do Corinthians, no qual foi capitão e onde pendurou as chuteiras definitivamente em 2004.

