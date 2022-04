Reino Unido e UE impõem sanções coordenadas por invasão russa da Ucrânia

O Reino Unido anunciou, nesta quarta-feira (13), que está ampliando, em coordenação com a União Europeia (UE), a lista de pessoas afetadas pelas sanções em retaliação pela invasão russa da Ucrânia.

Nela, serão incluídos 178 separatistas pró-Moscou e mais oligarcas próximos ao presidente russo, Vladimir Putin.

"Em coordenação com a UE, o governo britânico vai aplicar sanções a 178 pessoas que apoiam as regiões separatistas ilegais da Ucrânia", depois de "várias informações, na semana passada, segundo as quais a Rússia estava atacando, barbaramente, os civis destas regiões", anunciou o Ministério das Relações Exteriores, em um comunicado.

De acordo com o comunicado, entre os afetados, estão Alexander Ananchenko e Sergei Kozlov, descritos por Londres como líderes "autoproclamados" das "repúblicas" separatistas pró-Moscou de Donetsk e Lugansk; Vagit Alekperov, número dois da gigante petrolífera russa Lukoil; e o presidente do conglomerado Sistema, Vladimir Ievtushenkov.

"Após os horríveis ataques com foguetes contra civis no leste da Ucrânia, hoje aplicamos sanções àqueles que apoiam regiões separatistas ilegais e são culpados de atrocidades contra o povo ucraniano", afirmou a ministra britânica das Relações Exteriores, Liz Truss.

O comunicado especifica que as novas sanções afetam um total de 206 pessoas, incluindo os separatistas, mas também "seis oligarcas, parentes e funcionários e mais 22 pessoas".

O Executivo de Boris Johnson também anunciou sua intenção de apresentar, na quinta-feira (14), um texto ao Parlamento "que proibirá a importação de produtos siderúrgicos, assim como a exportação de tecnologias quânticas, materiais avançados e de artigos de luxo".

