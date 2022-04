Polícia intensifica busca por atirador do metrô de NY

Passageiros nervosos lotaram o metrô de Nova York nesta quarta-feira (13), enquanto a polícia intensifica a busca pelo atirador que disparou contra dez pessoas em um vagão no dia anterior.

O prefeito de Nova York, Eric Adams, pediu aos moradores que fiquem "vigilantes", mas disse que não há evidências de que o atirador tenha um cúmplice, acrescentando: "Parece que ele agiu sozinho".

"Estamos prestando um serviço completo em todas as linhas, depois que a NYPD (sigla de Polícia de Nova York, em inglês) concluiu sua investigação", disse a autoridade de trânsito desta cidade de quase nove milhões de pessoas.

O organismo ressaltou que o serviço está operando "normalmente", embora pouco depois tenha reportado alguns atrasos.

O incidente de terça-feira (12) no Brooklyn, que não causou mortes, não está sendo investigado como um ato de terrorismo e nenhum dos feridos corre risco de morte.

A polícia identificou uma pessoa "potencialmente suspeita" deste ataque que também deixou 13 feridos por inalação de fumaça, ou durante a correria para fugirem da estação. As autoridades ofereceram uma recompensa de US$ 50.000 por qualquer informação que leve à sua prisão.

Armado com uma pistola, o suspeito colocou uma máscara de gás enquanto o trem entrava na estação. Depois, abriu duas latas de fumaça e começou a atirar, relatou a polícia.

"O que se viu foi como uma bomba de fumaça, fumaça preta explodindo e depois... as pessoas indo para a parte de trás", disse à CNN uma das vítimas do tiroteio, Hourari Benkada, ao descrever o momento em que os passageiros começaram a fugir, correndo para o fim do vagão.

Benkada contou que embarcou no primeiro vagão, na Rua 59, e se sentou ao lado do atirador. Como estava de fones de ouvido, não percebeu nada até o vagão começar a encher de fumaça. De início, também não percebeu os tiros e tentou tranquilizar uma grávida que estava ao seu lado.

"Fui empurrado e foi quando levei um tiro na parte de trás do joelho", acrescentou.

O atirador disparou 33 tiros, disse o chefe da polícia de Nova York, James Essig.

A polícia encontrou uma pistola Glock 17 de 9mm e depois pentes de munição adicionais e um machado.

Segundo Hourari Benkada, os disparos teriam durado pelo menos um minuto. Ele disse ter ouvido cerca de dez tiros.

A polícia identificou um homem de 62 anos chamado Frank James, como "potencialmente suspeito", e divulgou sua fotografia.

Seu cartão de crédito e as chaves da van que ele havia alugado foram encontrados no local do ataque.

James já havia postado vários vídeos no YouTube, nos quais aparece fazendo longos, e às vezes agressivos, comentários políticos, incluindo críticas ao prefeito Adams.

Nova York tem registrado um aumento nos tiroteios este ano. Os crimes violentos são uma das principais preocupações de Adams, que assumiu o cargo em janeiro passado.

Até 3 de abril, os incidentes com armas de fogo subiram para 296, ante 260 no mesmo período do ano passado, segundo estatísticas da polícia.

Leis pouco restritivas e o direito constitucional de portar armas complicam as tentativas de conter o número de armas que circulam nos Estados Unidos, mesmo que a maioria dos americanos seja a favor de um controle maior.

