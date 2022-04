Oliver Kahn desmente rumores sobre saída de Lewandowsi do Bayern

O diretor-geral do Bayern de Munique, o ex-goleiro Oliver Kahn, desmentiu mais uma vez nesta quarta-feira os rumores sobre uma possível saída do atacante polonês Robert Lewandowski do clube alemão.

"Tenho a impressão de que existe um concurso sobre quem dirá a maior estupidez sobre Robert Lewandowski", disse Kahn sobre as especulações em torno do atacante.

Ontem, antes da eliminação do Bayern da Liga dos Campeões, o dirigente tinha dito em entrevista à Amazon Prime que o clube "não está louco ao ponto de pensar na saída de um jogador que marca entre 30 e 40 gols por temporada".

Os rumores sobre a saída de Lewandowski rumo ao Barcelona surgiram na imprensa alemã e ganharam força pelo fato de o Bayner ainda não ter confirmado uma proposta de renovação com o atacante, que tem contrato até junho de 2023.

"Em todos os casos, ainda temos Robert para mais uma temporada conosco", explicou Khan.

"Começamos a conversar há muito tempo. Ele sabe o que deve ao Bayern e nós sabemos o que devemos a ele", acrescentou o dirigente, sem dar mais detalhes sobre o futuro do atacante.

No Bayern desde 2014, Lewandowski já expressou sua vontade de mudar de ares há algumas temporadas, mas neste ano ainda não se manifestou sobre o assunto.

Seu salário gira em torno de 23 milhões de euros (R$ 117 milhões) por temporada e, segundo a imprensa alemã, a diretoria do clube bávaro estaria em dúvida sobre se vale a pena prolongar o contrato de um jogador de 33 anos.

