Inflação afeta termômetro da popularidade de Joe Biden

Normalmente, os presidentes americanos costumam sonhar em atingir uma taxa de desemprego historicamente baixa, mas para Joe Biden um mercado de trabalho tenso também é sinônimo de inflação preocupante, o que pode custar caro ao Partido Democrata.

A popularidade do presidente caiu nos últimos meses devido à inflação, embora a taxa de desemprego tenha baixado gradualmente. "Em questões políticas, nada importa mais" do que o aumento dos preços, diz Charlie Cook, fundador do Cook Political Report.

A inflação anualizada é a mais elevada em 40 anos, a 8,5% em março, contra 7,9% em fevereiro, segundo o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), publicado na terça-feira.

O crescimento do emprego é, no entanto, uma medida tradicionalmente relevante do sucesso presidencial, e a Casa Branca tentou atrair a atenção do público para as conquistas no mercado de trabalho.

Os pedidos semanais de seguro-desemprego estão no menor nível em cinco décadas e a taxa de desemprego está quase de volta ao nível pré-pandemia.

Mas, como aponta Cook, os argumentos não colam entre a população enquanto o aumento dos preços, nunca visto em quatro décadas, afeta gasolina, alimentos, aluguéis e outras despesas.

O índice de aprovação de Biden agora gira em torno de 42,4%, de acordo com o compilador de pesquisas FiveThirtyEight. Faltando sete meses para as eleições de meio de mandato, torna-se cada vez mais plausível que os democratas percam seu tênue controle de uma ou talvez ambas as casas do Congresso.

"Os preços altos impedem que os americanos sintam o boom de Biden", diz Will Marshall, presidente do Progressive Policy Institute, um think tank de centro-esquerda.

Biden assumiu o cargo em um momento em que o desemprego estava caindo, depois de subir para 14,7% no auge da pandemia, depois que as empresas demitiram seus trabalhadores em massa em razão da covid-19.

Sob seu mandato, a taxa de desemprego caiu de forma constante ao longo de 2021, atingindo 3,6% no mês passado, um pouco acima do nível pré-pandemia.

As pesquisas mostram que os americanos culpam Biden. Quase dois terços dos americanos desaprovam a forma como o presidente lida com a economia, de acordo com uma investigação da Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, publicada no mês passado.

Por sua vez, o instituto de pesquisas Navigator afirmou que mais americanos acreditam que a economia está perdendo empregos em vez de criá-los.

A alta taxa de inflação é resultado da escassez global de componentes e da política de juros baixos de longa data do Federal Reserve (Fed, banco central americano), bem como dos investimentos e subsídios do governo que alimentaram a demanda do consumidor.

Mas o governo Biden também deu passos em falso em suas prioridades com o Congresso, enfatiza Marshall.

Embora tenha obtido o apoio de ambos os lados para renovar as infraestruturas do país, o líder democrata não conseguiu a aprovação pelo Congresso do "Build Back Better", seu amplo projeto de refundação dos serviços sociais.

"Com o tempo, o mercado de trabalho em ebulição deve ser uma vantagem para o presidente", acredita o especialista. "Mas agora, as pessoas não fazem essa conexão, e a inflação é parte do problema".

Para limitar a alta dos preços, o Fed está elevando as taxas de juros, e muitos economistas acham que o pico da inflação deve se estabilizar ao longo do ano.

Mas poderá ser tarde demais para Biden.

Seus dois antecessores na Casa Branca perderam o controle da Câmara de Representantes na primeira eleição de meio de mandato. E Biden pode sofrer o mesmo destino, prevê Cook.

"Veremos realmente uma redução significativa da inflação entre agora e o início da votação entre o final de setembro e outubro? Não acho que seja realista", alerta.

