Inflação acelera e chega a 7% em março no Reino Unido

A inflação no Reino Unido acelerou em março e atingiu 7% em ritmo anual, contra 6,2% em fevereiro, o nível mais elevado em 30 anos, anunciou o Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS).

Os preços subiram em março principalmente devido à disparada dos combustíveis, mas também da alimentação, dos imóveis e do setor de hotéis e restaurantes, informou o ONS em um comunicado.

A inflação britânica registra o nível mais elevado desde março de 1992.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Muitos setores, como restaurantes e hotéis, registraram forte aumento de preços na comparação com a queda brusca na comparação com o ano passado, durante os confinamentos contra a covid-19.

A inflação registra aumento em todo o mundo à medida que as economias retomam as atividades após a pandemia e sofrem as consequências da guerra na Ucrânia.

Nos Estados Unidos, a inflação atingiu 8,5% em março, o maior índice em quatro décadas.

Os fortes aumentos de preços em geral estão forçando os bancos centrais de todo o mundo a aumentar as taxas de juros, o que freia a recuperação do crescimento econômico.

bur-acc/zm/fp

Tags