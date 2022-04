Iene registra o menor nível em relação ao dólar em duas décadas

O iene registrou nesta quarta-feira (13) o menor nível em duas décadas em relação ao dólar, com a ampliação da diferença entre a política monetária flexível do Japão e as medidas mais rígidas do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos).

Apesar de ser considerada uma moeda segura, a incerteza provocada pela guerra russa na Ucrânia não valorizou o iene.

Pelo contrário, a moeda japonesa perdeu valor pela política monetária mais agressiva do Fed e o aumento dos preços do petróleo, segundo analistas, porque o Japão é um grande importador de combustíveis fósseis.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um dólar era negociado a 126 ienes às 6h30 GMT (3h30 de Brasília), o que representa para a moeda japonesa o menor nível desde 2002.

"A tempestade perfeita entre um Federal Reserve duro, um Banco do Japão brando e o impacto da relação negativa de negócios do Japão como grande importador de combustíveis fósseis", analisou o banco ING.

O iene perdeu 10% de seu valor em relação ao dólar em 2021, após quatro anos de alta.

bur-kaf/sah/je/mas/zm/fp

Tags