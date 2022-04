Comunicado do Business Wire :VIPRE Security Group

O VIPRE Security Group, premiada empresa global de segurança cibernética, privacidade e proteção de dados da Ziff Davis, Inc. (NASDAQ: ZD), anunciou hoje a nomeação de Lee Schor como diretor de receita. Schor liderará as vendas globais, marketing e operações da VIPRE e das soluções Inspired eLearning para empresas, além de vendas de parcerias para as ofertas ao consumidor do Livedrive, VIPRE e IPVanish.

Lee Schor, Chief Revenue Officer, VIPRE Security Group (Photo: Business Wire)

"Lee traz mais de 15 anos de liderança em cibersegurança para a VIPRE, e estamos empolgados para recebê-lo enquanto continuamos executando nossos planos de crescimento para 2022", declarou Nate Simmons, presidente da divisão de segurança cibernética e tecnologia de marketing da Ziff Davis. "Sua experiência global, combinada com nossas soluções premiadas, colocam a VIPRE no lugar certo para focar nas necessidades de segurança dos nossos clientes: consumidores, pequenas e médias empresas e os fornecedores de soluções de TI que os atendem".

"Estou feliz por fazer parte da equipe VIPRE e apoiar nossa missão compartilhada de entregar os sistemas de defesa de segurança em camadas mais abrangentes para nossos clientes", declarou Schor. "Espero engajar com nossos clientes e parceiros para conhecer melhor suas necessidades de cibersegurança".

Schor atuou anteriormente em cargos de liderança na StorageCraft, Sophos, Check Point e SonicWall. Ele possui um extenso histórico desenvolvendo estratégias de entrada no mercado, formando equipes de vendas de alto desempenho, e foi reconhecido pela CRN como um Channel Chief e faz parte da "Channel Chief's 50 Most Influential List".

Sobre o VIPRE Security Group

O VIPRE Security Group, parte da Ziff Davis, Inc. (NASDAQ: ZD), é um fornecedor líder de soluções de segurança para a internet criadas com a finalidade de proteger empresas, provedores de soluções e usuários domésticos de ameaças cibernéticas caras e maliciosas. Nosso premiado portfólio de software inclui segurança abrangente de terminal e e-mail, além de inteligência de ameaças para análise de malware em tempo real, e treinamento de conscientização de segurança para conformidade e gerenciamento de riscos. Combinadas, nossas soluções entregam proteção excepcional contra as ameaças on-line mais agressivas de hoje. O grupo opera sob diversas marcas: VIPRE?, STRONGVPN?, IPVANISH?, SafeSend?, Inspired eLearning?, Livedrive?, SugarSync?, KeepItSafe?, LiveVault? e OffsiteDataSync?. www.VIPRE.com

