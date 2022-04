Comunicado do Business Wire :Thales

A Thales está abrindo um novo Centro de Operações de Segurança Cibernética (SOC) em Marrocos, o sexto em sua rede internacional. Esse centro fornecerá proteção em tempo real contra ataques cibernéticos no país e no continente africano como um todo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220405005119/pt/

@Thales

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A transformação digital das sociedades africanas, ilustrada pelo uso extensivo de pagamentos móveis em todo o continente, e o aumento do teletrabalho devido à crise de saúde, impactou a vulnerabilidade da África aos ataques cibernéticos. Enquanto empresas, administrações e indivíduos estão cada vez mais conectados, essa tendência deve ser acompanhada por um aumento no nível de proteção para enfrentar a multiplicação e sofisticação das ofensivas. Além do financeiro, todos os setores são afetados, incluindo os mais importantes, como serviços governamentais, e de distribuição de água, energia e telecomunicações.

Além disso, uma nova estrutura legal está levando as empresas africanas a se equiparem com um meio de supervisão no campo da cibersegurança. A Thales, que já está presente em Marrocos, segue fortalecendo sua expertise cibernética no continente africano.

Os SOCs combinam recursos de detecção e análise de ameaças 24 horas por dia, 7 dias por semana, e fornecem respostas conforme infraestrutura e políticas de segurança cibernética do país. Existem seis SOCs, localizados no Canadá, França, Hong Kong, Holanda, Reino Unido e, agora, Marrocos Atualmente, todos formam uma rede internacional operando de acordo com o modelo "siga o sol", oferecendo suporte contínuo a mais de cem clientes em todo o mundo, com um nível inigualável de resposta e flexibilidade.

"A Thales tem orgulho de poder fortalecer sua expertise e know-how no campo da cibersegurança em Marrocos. O lançamento deste SOC demonstra as aspirações do Grupo em apoiar o desenvolvimento de instalações de segurança na África, ao mesmo tempo em que corresponde às necessidades de seus clientes. Além de nossas capacidades de análise, oferecemos às empresas acesso a uma consultoria híbrida e solução de monitoramento para atividades, demonstrando assim nosso compromisso em fomentar habilidades e autonomia no longo prazo", declarou Hicham Alj, Diretor Geral da Thales Marrocos.

A Thales oferece aos seus clientes mais de 20 anos de experiência na área de cibersegurança, em especial soluções SOC combinadas com um extenso portfólio de serviços: auditoria e consultoria cibernética, integração de soluções de cibersegurança desenvolvidas pela Thales, bem como soluções de editores líderes, simulação de testes de penetração e ataques de red-teaming.

Na África, o Grupo apoia seus clientes na garantia de conformidade com regulamentos e processos técnicos, avaliando riscos cibernéticos e níveis de maturidade, investigando e antecipando crises e neutralizando ataques complexos.

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em tecnologias avançadas, investindo em inovações digitais e "deep tech" - conectividade, big data, inteligência artificial, cibersegurança e tecnologias quânticas - para construir um futuro confiante crucial para o desenvolvimento de nossas sociedades. O Grupo fornece aos seus clientes - empresas, organizações e governos - nos domínios de defesa, aeronáutica, espaço, transporte, identidade digital e segurança com soluções que os ajudam a cumprir seu importante papel, sendo o indivíduo a força motriz por trás de todas as decisões.

A Thales tem 81.000 funcionários em 68 países. Em 2021, o Grupo registrou um faturamento de 16,2 bilhões de euros.

VISITE

Grupo Thales Cybersecurity Operational Center | Thales Group

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220405005119/pt/

Contato

CONTATO DE IMPRENSA Thales, Media Relations Tarek Solimane [email protected]

Thales, Media Relations Marion Bonnet [email protected] +33 6 60 38 48 92

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags