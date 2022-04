Comunicado do Business Wire :PUMA

A atleta de corrida Molly Seidel falou abertamente sobre os sacrifícios e desafios de ser uma corredora de elite em uma conversa por vídeo na "She Moves Us" com a empresa esportiva PUMA: "Tive que desafiar os padrões masculinos no esporte que pratico no sentido de que existem ideias consagradas sobre a imagem corporal que predomina na corrida há muito tempo, um esporte dominado pelos homens. Eu acho que, à medida que as corredoras de longa distância assumiram um lugar de maior destaque nos EUA, provamos que não é preciso ter um determinado tipo de corpo para ter sucesso. Você pode ter sucesso sendo quem quer que seja".

A corredora da PUMA Molly Seidel fala sobre sua paixão pela corrida e como deseja inspirar jovens mulheres a fazerem parte da plataforma "She Moves Us" da PUMA. (Foto: Business Wire)

A medalhista olímpica de bronze, que competirá novamente na próxima Maratona de Boston, quer capacitar meninas e jovens mulheres no início de suas carreiras na corrida: "Quero que as jovens saibam que podem trabalhar duro e sentir prazer ao mesmo tempo. Algumas concepções foram formadas sobre o que é preciso fazer para ter sucesso neste esporte. Penso que, às vezes, as pessoas concluem que devem ser sérias e inabaláveis. Quero desafiar isso e defender que, para vencer, você deve sentir prazer com o que faz".

A "She Moves Us" quer empoderar meninas e jovens mulheres por meio do compartilhamento de histórias e esforços conjuntos para transformar seus direitos no mundo todo. Ela foi inspirada na estrela mundial do pop e Embaixadora da PUMA, Dua Lipa, que afirmou: "Compartilhar histórias de sucesso é parte essencial da mudança da narrativa, especialmente em áreas como esportes e entretenimento, em que a tendência é dar mais relevância às conquistas dos homens. As mulheres já estão superando as adversidades em todos os campos. Celebrar suas conquistas é emocionante e nos empoderada. E também encoraja aquelas que se erguem para alcançar as estrelas".

A PUMA oferece produtos inclusivos que atendem mulheres e meninas no esporte: roupas íntimas e activewear, roupas esportivas discretas, peças para grávidas e produtos de desempenho específicos desenvolvidos exclusivamente para mulheres. A PUMA apoia todas as atletas para que atinjam o mais alto nível de rendimento e trabalha com organizações e parceiros comprometidos com a eliminação das barreiras no esporte.

Para ver a entrevista completa por vídeo na "She Moves Us" de Molly Seidel, clique AQUI.

PUMAA PUMA é uma das principais marcas esportivas do mundo, envolvendo-se no projeto, desenvolvimento, vendas e comercialização de calçados, vestuário e acessórios. Por mais de 70 anos, a PUMA tem sido incansável na inovação do esporte e da cultura, com a criação de produtos de alto desempenho para os atletas mais velozes do mundo. A PUMA oferece produtos de desempenho e casuais inspirados no esporte em categorias como Futebol, Corrida e Treino, Basquete, Golfe e Esportes motorizados. Ela colabora com designers e marcas de renome para contribuir com influências esportivas para a cultura e a moda urbana. O PUMA Group é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 16.000 pessoas em todo o mundo e sua sede está localizada em Herzogenaurach/Alemanha.

