Comunicado do Business Wire :Information Services Group, Inc.

Os usuários de Salesforce no Brasil enfrentam uma escassez de especialistas qualificados, mas podem escolher entre um número crescente de novos prestadores de serviços para assistência, apesar de uma onda de fusões e aquisições, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa líder global em pesquisa e consultoria tecnológica.

O relatório 2022 ISG Provider Lens? Salesforce Ecosystem Partners para o Brasil constata que as empresas estão cada vez mais à procura de prestadores de serviços para as ajudar a implementar e otimizar as soluções de Salesforce em meio a uma escassez significativa de competências. A elevada demanda levou os grandes fornecedores a adquirirem players menores e mais especializados, mas o mercado está se expandindo em vez de se consolidar, diz o ISG.

"Novas startups locais e fornecedores externos estão surgindo para aproveitar o que se espera ser um mercado crescente para serviços da Salesforce no Brasil nos próximos anos", disse Bill Huber, ISG partner, Digital Platforms and Solutions.

Embora as fusões e aquisições não tenham diminuído o número total de fornecedores no Brasil, elas podem afetar clientes de médio porte das empresas envolvidas em uma transação, diz o relatório. Clientes de médio porte relataram preocupações com a qualidade e a continuidade dos serviços e o potencial de aumento de preços, dos provedores que foram adquiridos.

A oferta contínua de engenheiros qualificados de Salesforce também gerou mais interesse no desenvolvimento low-code/no-code entre empresas no Brasil e em outros lugares, diz o relatório. Companhias que precisam de transformação digital rápida e de baixo custo podem aproveitar novas ferramentas que a Salesforce introduziu em junho de 2021 para ajudar usuários não técnicos a desenvolver aplicações.

As empresas brasileiras enfrentam uma necessidade crescente de resiliência e continuidade dos negócios para responder rapidamente a eventos como a pandemia. Elas precisam centralizar dados e insights e tratá-los como recursos estratégicos para avaliar ameaças e oportunidades, diz o ISG. Uma nova seção do relatório avalia os serviços para a implementação de soluções analíticas.

"As empresas brasileiras estão usando melhores insights sobre dados e operações de negócios para se tornarem mais produtivas", disse Jan Erik Aase, sócio e líder global da ISG Provider Lens Research. "Várias indústrias estão combinando ferramentas de IA, Machine Learning e analíticos de Salesforce para conseguir isso."

O relatório também explora as implicações da pandemia para os usuários brasileiros do Salesforce Marketing Cloud, tais como a necessidade de maior integração para expandir o marketing omnichannel, e os efeitos de outras tendências sobre os usuários de todas as plataformas e serviços do Salesforce.

O relatório ISG Provider Lens? Salesforce Ecosystem Partners 2022 para o Brasil avalia a capacidade de 24 fornecedores em seis quadrantes: Multi-Cloud Implementation & Integration Services, Implementation Services for Core Clouds Midmarket, Implementation Services for Marketing Cloud, Managed Application Services for Large Enterprises, Managed Application Services for Midmarket, e Implementation Services for Analytics Solutions.

O relatório nomeia Accenture e Everymind como Líderes em todos os seis quadrantes. Ele nomeia a [kolekto] tecnologia como líder em cinco quadrantes e a Capgemini, a Deloitte Digital e a Wings IT como Líderes em quatro quadrantes cada. Nèscara, TOPi e Wipro são nomeadas como Líderes em dois quadrantes cada, e Match.mt e PwC são nomeadas como Líderes em um quadrante cada.

Além disso, a Capgemini e a Wings IT são nomeadas como Rising Stars - empresas com um "portfólio promissor" e "alto potencial futuro" pela definição da ISG - em dois quadrantes cada uma. JFOX e TOPi são nomeadas como Rising Stars em um quadrante cada.

Versões personalizadas do relatório estão disponíveis na Cadastra e Everymind.

O relatório ISG Provider Lens? Salesforce Ecosystem Partners 2022 para o Brasil está disponível aos assinantes ou para compra única nesta página.

Sobre o ISG Provider Lens?Research

A série de pesquisas em quadrantes do ISG Provider Lens? é a única avaliação de provedor de serviços desse tipo a combinar pesquisa empírica baseada em dados e análise de mercado com a experiência e observações do mundo real da equipe de consultoria global do ISG. As empresas encontrarão uma grande quantidade de dados detalhados e análises de mercado para ajudar a orientar sua seleção de parceiros apropriados (sourcing), enquanto os consultores do ISG usam os relatórios para validar seu próprio conhecimento de mercado e fazer recomendações aos clientes corporativos do ISG. A pesquisa atualmente abrange fornecedores que oferecem seus serviços globalmente, em toda a Europa, bem como nos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Reino Unido, França, Benelux, Alemanha, Suíça, países nórdicos, Austrália e Cingapura/Malásia, com mercados adicionais a serem adicionados no futuro. Para obter mais informações sobre o ISG Providers Lens? da ISG, visite esta webpage.

Sobre o ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) é uma empresa líder global em pesquisa de tecnologia e consultoria. Um parceiro de negócios confiável para mais de 800 clientes, incluindo mais de 75 das 100 maiores empresas do mundo, o ISG está comprometido em ajudar corporações, organizações do setor público e provedores de serviços e tecnologia a alcançar excelência operacional e crescimento mais rápido. A empresa é especializada em serviços de transformação digital, incluindo automação, nuvem e análise de dados; assessoria de sourcing; governança gerenciada e serviços de risco; serviços de telecomunicações; estratégia e desenho de operações; gestão de mudança organizacional, inteligência de mercado e pesquisa e análise de tecnologia. Fundada em 2006 e com sede em Stamford, Connecticut, o ISG emprega mais de 1.300 profissionais digital-ready que operam em mais de 20 países - uma equipe global conhecida por seu pensamento inovador, influência de mercado, profundo conhecimento em tecnologia e indústria, e pesquisa e recursos analíticos de classe mundial com base nos dados de mercado mais abrangentes do setor. Para mais informações visite www.isg-one.com.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220413005332/pt/

Contato

Contatos de imprensa: Will Thoretz, ISG +1 203 517 3119 [email protected] Thábata Mondoni, Mondoni Press para ISG Celular: +55 11 98671 5652 [email protected]

