Comunicado do Business Wire :I Squared Capital

O Comitê de Gestão da I Squared Capital tem o prazer de anunciar que dois veteranos da indústria estão se unindo à nossa equipe global. Damian Darragh será um sócio do Fundo no ISQ Global Infrastructure Equity Funds, que cobre energias renováveis e a transição energética nos EUA e na Europa, elevando para 12 o número total de sócios da I Squared Capital. Tito Vidaurri será consultor sênior de Políticas com foco nas oportunidades de investimento no México e na América Latina de forma mais ampla.

Sadek Wahba, presidente e sócio-gerente da I Squared Capital, disse: "Este é um momento emocionante na história da I Squared Capital, pois nossa plataforma e equipe continuam crescendo. Estamos realmente empolgados com a chegada de Damian e Tito, enquanto buscamos identificar oportunidades únicas em todas as regiões e setores. O Damian será parte integrante de nossa busca por investimentos em transição energética e o Tito liderará nossa cobertura do México e da América Latina. Eu trabalhei ao lado de ambos por muitos anos e não consigo pensar em pessoas melhores para essas funções".

Com mais de 25 anos de experiência na liderança de empresas do lado do fundo e do portfólio, Damian Darragh possui um histórico distinto nos setores de energia, gestão de resíduos e transporte, com foco particular em energias renováveis e transição energética. Ele desenvolveu quatro empresas de energia ao longo de sua carreira: Infinis e Conrad Energy no Reino Unido, RTR na Itália e Everpower nos EUA, com um valor empresarial combinado de mais de US$ 5 bilhões. Esses negócios cresceram até atingir fortes posições no mercado com energia eólica onshore, energia solar fotovoltaica, energia hidrelétrica, gás de aterro, geração de pico e usinas de armazenamento de bateria. Conhecido na I Squared Capital, Damian trabalhou ao lado da equipe nos últimos seis anos, incluindo a aquisição da Viridian (agora conhecida como Energia) e o lançamento da Conrad Energy como uma nova plataforma de infraestrutura para fornecer capacidade de geração crítica, de resposta rápida e altamente flexível para a rede elétrica no Reino Unido.

A trajetória de Tito Vidaurri se estende por quase 40 anos, começando no Ministério da Fazenda do México, onde, como vice-diretor do departamento de Planejamento Financeiro, esteve envolvido em algumas das negociações da dívida externa do país. Ele ocupou vários cargos de liderança ao longo dos anos, incluindo a direção do banco de investimento do norte da América Latina do Morgan Stanley, presidente do conselho e CEO do Deutsche Bank Mexico e, posteriormente, presidente do conselho e CEO do Bank of America e Merrill Lynch no México. Mais recentemente, ele foi o chefe nacional do México na EIG Global Energy Partners, onde originou várias oportunidades de investimento, incluindo projetos de energia renovável no país. Ele também é membro independente do conselho da Invex Controladora, um grupo financeiro com liderança no México.

Em nosso décimo aniversário, a I Squared agora tem mais de US$ 34 bilhões em ativos sob gestão. Com esse crescimento vem a necessidade de recursos adicionais em toda a empresa. Nos últimos seis meses, 19 profissionais ingressaram em diversos grupos, incluindo 10 na equipe de investimentos e nove em outras funções. Ao longo de 2022 e mais além, procuramos adicionar recursos significativos, incluindo profissionais de investimento nos EUA, América Latina, Europa e Ásia, bem como as plataformas de Crédito e InfraTech.

Sobre a I Squared Capital: A I Squared Capital é uma gestora mundial independente de investimentos em infraestrutura global com mais de US$ 34 bilhões em ativos sob gestão com foco em serviços públicos, infraestrutura digital, energia, transporte e infraestrutura social na América do Norte, Europa, América Latina e Ásia. Com sede em Miami, a empresa também possui escritórios em Hong Kong, Londres, Nova Delhi, Singapura e Taipei.

