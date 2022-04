Comunicado do Business Wire :Bentley Systems, Incorporated

A Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), a empresa de software de engenharia de infraestrutura, anunciou hoje que adquiriu a ADINA R & D Inc., desenvolvedora com sede em Watertown, Massachusetts, líder de aplicações de software para análise de elementos finitos usados em uma ampla variedade de campos de engenharia (adina.com). A ADINA foi fundada em 1986 pelo Dr. Klaus-Jürgen Bathe, professor de engenharia mecânica no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e líder reconhecido mundialmente no campo da análise de elementos finitos e suas aplicações.

O deslizamento por atrito de uma viga de ponte de concreto protendido pode ser estudado com a tecnologia ADINA. (Graphic: Business Wire)

Engenheiros civis, estruturais e mecânicos escolhem o software ADINA por sua veracidade autoritativa, inclusive na análise de edifícios, pontes, estádios, vasos de pressão, barragens e túneis. Em virtude da robustez integral do Sistema ADINA em disciplinas, materiais e domínios de simulação (estruturas, mecânica, fluidos, térmica, eletromagnética e multifísica), os engenheiros o utilizam para realizar estudos abrangentes de segurança e desempenho, onde a confiabilidade e a resiliência são de importância crítica.

Com gêmeos digitais de infraestrutura, os usuários podem simular o comportamento completo das estruturas, para criar confiança em projetos muito mais seguros e econômicos do que aqueles apenas analisados para atender aos padrões de código prescritos. De particular importância para a resiliência da infraestrutura, o ADINA também será aplicado em gêmeos digitais de ativos de infraestrutura existentes, agora tornados práticos pela plataforma Bentley iTwin, para simular suas respostas e vulnerabilidades a tensões tão extremas que os efeitos não lineares devem ser considerados causados, por exemplo, por forças sísmicas, de vento, inundação, pressão, térmica, colisão ou explosão.

Os recursos de simulação não linear do Sistema ADINA, por sua vez, se tornarão diretamente acessíveis, por meio de uma integração técnica e comercial conveniente, aos usuários do portfólio de software de simulação e modelagem exclusivamente abrangente da Bentley Systems para engenharia de infraestrutura. À medida que as extensões não lineares do Sistema ADINA são introduzidas para complementar essas aplicações de simulação física existentes - atualmente abrangendo STAAD, RAM, SACS, MOSES, AutoPIPE, PLAXIS, LEAP, RM, LARS, SPIDA e PLS -, o escopo da simulação convencional subjacente à engenharia de resiliência de infraestrutura será valorosamente aprimorado. As vantagens da ADINA também incluem dinâmica avançada, MEF sólido 3D, flambagem, subestruturação e malha avançada para juntas e seções críticas.

"Incorporar a ADINA e seus criadores é muito empolgante para todas as nossas equipes de simulação de engenharia, pois também será para usuários novos e existentes", disse Raoul Karp, vice-presidente de simulação de engenharia da Bentley Systems. "O Dr. Bathe literalmente escreveu o livro sobre o avanço de simulações de elementos finitos, e o Sistema ADINA fornece a referência para o benchmarking de todas as outras abordagens de análise díspares. Agora seremos capazes de expandir o realismo não linear em todas as nossas ofertas de simulação de gêmeos digitais de infraestrutura."

O fundador da ADINA, Dr. K.J. Bathe, que permanecerá como consultor técnico, disse: "Meus colegas e eu estamos orgulhosos de fazer parte da ampla e profunda equipe de simulação da Bentley Systems. Nosso objetivo no desenvolvimento do ADINA sempre foi fornecer uma ferramenta de análise mais confiável e eficiente para cientistas e engenheiros, e é maravilhoso que, com a Bentley, o ADINA agora seja usado e desenvolvido com grande potencial para resolver os desafios variados e inter-relacionados da resiliência de infraestrutura."

Sobre a Bentley Systems

A Bentley Systems (Nasdaq: BSY) é uma empresa desenvolvedora de software para engenharia e infraestrutura. Fornecemos soluções inovadoras para fazer avançar a infraestrutura do mundo, sustentando tanto a economia global quanto o meio ambiente. Nossas soluções líderes em software do setor são utilizadas por profissionais e empresas de todos os tamanhos, para projetar, construir e operar estradas, pontes, ferrovias, trânsito, redes de água e águas residuais, obras e serviços públicos, edifícios, campi e instalações industriais. Nossas soluções incluem aplicações baseadas em MicroStation para modelagem e simulação, ProjectWisepara entrega de projetos, AssetWise para desempenho de ativos e rede, e a plataforma iTwin para gêmeos digitais de infraestrutura. A Bentley Systems emprega mais de 4.500 colegas e gera uma receita anual de mais de aproximadamente USD 1 bilhão em 186 países. www.bentley.com

© 2022 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, o logotipo da Bentley, ADINA, AssetWise, AutoPIPE, iTwin, LARS, LEAP, SPIDA, MicroStation, MOSES, PLAXIS, PLS, ProjectWise, RAM, RM, SACS, Seequent e STAAD são marcas registradas ou não registradas ou marcas de serviço da Bentley Systems, Incorporated ou de uma de suas subsidiárias integrais diretas ou indiretas.

Contato de imprensa: Christine Byrne +1 203 805 0432 [email protected] Siga-nos no Twitter: @BentleyBrasil

