City empata com Atlético de Madrid (0-0) e vai enfrentar Real Madrid nas semis da Champions

O Manchester City se classificou para as semifinais da Liga dos Campeões, onde enfrentará o Real Madrid graças ao empate em 0 a 0 com o Atlético de Madrid no jogo de volta nesta quarta-feira, depois de vencer por 1 a 0 na partida de ida.

A equipe comandada por Pep Guardiola chega entre os quatro melhores da Champions pela segunda vez consecutiva, mas sofreu até o final diante dos jogadores de Diego Simeone, que foram reduzidos a dez no fim da partida após a expulsão de Felipe nos acréscimos (90 + 1).

