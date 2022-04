Campeão em Miami, Alcaraz é eliminado na estreia em Monte Carlo

O espanhol Carlos Alcaraz, número 11 do mundo, foi eliminado nesta quarta-feira em sua estreia no Masters 1000 de Monte Carlo, ao ser derrotado pelo americano Sebastian Korda (42º) por 2 sets a 1, parciais de 7-6 (7/2), 6-7 (5/7) e 6-3 em três horas e um minuto.

Korda (filho do ex-número 2 do mundo Per Korda), que participa pela primeira vez do torneio, enfrentará o também americano Taylor Fritz (13º), que derrotou o croata Marin Cilic (22º) por 2 sets a 1 (6-3, 4-6 e 6-4).

"Ele tinha me vencido na final do Masters Next Gen no ano passado, então hoje tive minha revanche", disse Korda depois da vitória sobre Alcaraz.

O espanhol, de 18 anos, foi campeão do Masters 1000 de Miami no final de março e, ao lado de Fritz (campeão em Indian Wells) é considerado um dos grandes nomes da nova geração do tênis.

Em outro jogo do dia, Pablo Carreño-Busta passou pelo cazaque Alexander Bublik, que abandonou a partida no terceiro set.

Já o belga David Goffin derrotou o britânico Cameron Norrie e vai enfrentar nas oitavas de final o polonês Hubert Hurkacz, que passou pelo espanhol Pedro Martínez.

-- Masters 1000 de Monte Carlo

- Simples masculino - Segunda rodada:

David Goffin (BEL) derrotó Daniel Evans (GBR) 7-6 (7/5), 6-2

Taylor Fritz (EUA) derrotou Marin Cilic (CRO) 6-3, 4-6, 6-4

Sebastian Korda (USA) derrotou Carlos Alcaraz (ESP) 7-6 (7/2), 6-7 (5/7), 6-3

Casper Ruud (NOR) derrotou Holger Rune (DIN) 7-6 (7/5), 7-5

Hubert Hurkacz (POL) derrotou Pedro Martínez (ESP) 6-3, 4-6, 6-4

Albert Ramos (ESP) derrotou Cameron Norrie (GBR) 6-4, 2-6, 6-4

Diego Schwartzman (ARG) derrotou Márton Fucsovics (HUN) 6-0, 7-6 (7/4)

Laslo Djere (SRB) derrotou Lorenzo Sonego (ITA) 6-4, 6-4

Pablo Carreño-Busta (ESP) derrotou Alexander Bublik (CAZ) 4-6, 7-6 (7/3), 4-3 e abandono

