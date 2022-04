Bragantino visita Vélez em busca da liderança do Grupo C da Libertadores

Depois de estrear com vitória em casa por 2 a 0 sobre o Nacional do Uruguai, o Bragantino visita nesta quinta-feira o Vélez Sarsfield pela segunda rodada do Grupo C da Libertadores em busca da liderança da chave.

No momento, o 'Massa Bruta' é o segundo do grupo, atrás no saldo de gols do Estudiantes de La Plata, que goleou o Vélez por 4 a 1 na primeira rodada.

Na última segunda-feira, o time paulista empatou com o Juventude em 2 a 2 em Caxias do Sul na estreia do Campeonato Brasileiro. O técnico Maurício Barbieri poupou a maioria os titulares visando o confronto com os argentinos pela Libertadores.

"Acho que a gente vai enfrentar um ambiente difícil, sempre é muito difícil jogar lá. Até por isso fizemos a escolha de rodar o elenco para chegar bem, tentar suportar o que o jogo vai exigir. O Vélez é uma equipe técnica, com muitos jovens jogadores e alguns experientes, como o (Lucas) Pratto", disse Barbieri após o empate com o Juventude.

De fato, o time argentino precisa da vitória para se recuperar na chave e espantar a má fase.

Depois da goleada sofrida para o Estudiantes, o Vélez ficou num 0 a 0 com o Boca Juniors no último sábado pelo Campeonato Argentino, onde é apenas o nono colocado em seu grupo e tem apenas duas vitórias em nove jogos.

O mau momento causou o pedido de demissão do técnico Mauricio Pellegrino no final de março. Para o seu lugar, a diretoria anunciou o interino Julio Vaccari, que continuará no comando da equipe até o meio do ano.

Para completar, o time perdeu o zagueiro e capitão Lautaro Gianetti, que contra o Boca sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e deve ficar fora por seis meses.

Prováveis escalações:

Vélez: Lucas Hoyos - Tomás Guidara, Matías de los Santos, Diego Gómez (Emanuel Insúa) e Francisco Ortega - José Florentín, Santiago Cáseres, Nicolás Garayalde e Lucas Janson - Luca Orellano e Lucas Pratto. Técnico: Julio Vaccari.

Bragantino: Cleiton - Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido - Jadsom, Eric Ramires e Hyoran - Helinho, Ytalo e Sorriso. Técnico: Maurício Barbieri.

Árbitro: Jhon Ospina Londoño (COL)

