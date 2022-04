Bélgica apresenta candidatura para sediar fase final da Liga das Nações da Uefa

A Bélgica apresentou sua candidatura para sediar a fase final da Liga das Nações e juntou a Polônia, Holanda e País de Gales como postulante a anfitriã do torneio, anunciou nesta quarta-feira a Uefa.

A fase final da terceira edição da Liga das Nações está prevista para acontecer de 14 a 18 de junho de 2023. O anúncio do país sede será feito em janeiro do ano que vem.

As duas primeiras edições foram organizadas em Portugal (2019), com vitória dos donos da casa, e na Itália (2021), com o título da França sobre a Espanha na final.

Os quatro países candidatos estão no Grupo 4 da Liga A (primeira divisão). Só o primeiro da chave se classifica para a fase final, junto com os outros três campeões dos grupos restantes.

A edição 2022-2023 do torneio, criado para aumentar o interesse em jogos entre seleções durante as datas Fifa, começará em junho deste ano.

