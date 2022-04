Ataque no metrô de Nova York deixa feridos

Incidente deixa dezenas de passageiros feridos, alguns deles baleados. Caso não está sendo tratado como ato de terrorismo, mas hipótese não está descartada.Um ataque a tiros numa estação de metrô no Brooklyn, em Nova York, deixou ao menos 16 feridos na manhã desta terça-feira (12/04). Cinco delas teriam sido baleadas, segundo a imprensa local. O incidente ocorreu no horário de pico de passageiros. Bombeiros responderam a relatos de fumaça numa estação do bairro Sunset Park por volta das 8h30 (horário local) e encontraram várias pessoas baleadas, informou um porta-voz do Corpo de Bombeiros de Nova York. Após uma varredura no local, foi descartado o risco de explosão. O comissário de polícia Keechant Sewell afirmou que, segundo o Corpo de Bombeiros, não foram encontrados explosivos no local, apesar de relatos iniciais sugerirem que teriam havido explosões. As informações preliminares apontavam que o incidente começou após um homem usando um colete laranja semelhante aos de trabalhadores da empresa de transporte metropolitano atirar algum tipo de artefato explosivo. Logo depois, passageiros relataram diversos disparos, segundo o jornal New York Post. Segundo as autoridades, o agressor, que usava máscara de gás, teria acionado uma bomba de fumaça antes de abrir fogo em um vagão do metro. A fumaça se espalhou após o trem parar na estação da 36ª rua, no Brooklyn. Imagens publicadas em redes sociais e pela imprensa local mostram passageiros baleados no chão da estação. As autoridades pediram aos habitantes que evitem a área. Pelo menos quatro linhas de trem foram paralisadas em ambas as direções. A polícia ainda está procurando o suspeito e vasculhando a área. A região próxima à estação foi isolada.O incidente, porém, não está sendo investigado como um ato de terrorismo, embora essas possibilidade não esteja descartada. O ataque deixou 16 feridos, dos quais dez foram baleados. Onze pessoas estão sendo tratadas em dois hospitais da região, cinco delas em condições críticas, mas estáveis, informou o comissário Sewell. Onda de tiroteios em Nova York "A porta do metrô se abriu numa calamidade. Havia fumaça, sangue e pessoas gritando", contou uma testemunha à emissora de rádio 1010 WINS. Outra testemunha disse que havia acabado de deixar o filho na escola quando viu uma multidão de passageiros subindo correndo as escadas do metrô, em pânico. "Foi uma loucura. Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo", afirmou Danny Mastrogiorgio. Em comunicado, a governadora de Nova York, Kathy Hochul, disse que está sendo constantemente informada da situação e que uma investigação está em andamento. Nova York enfrenta uma onda de tiroteios e ataques nos últimos meses. Num dos mais chocantes, em janeiro, uma mulher que esperava na estação foi empurrada para morte na frente de um trem por um estranho. Disparos em massa ocorrem com relativa frequência nos Estados Unidos, onde armas de fogo causam 40 mil mortes por ano, segundo o site Gun Violence Archive. O incidente em Nova York aconteceu um dia após o presidente americano, Joe Biden, anunciar novas medidas para o controle de armas. cn (AP, AFP, ots)