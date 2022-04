Assembleia parlamentar da Europa e da América Latina destaca papel do Estado na pandemia

Os Estados nacionais desempenharam um papel crucial para combater a pandemia de covid-19, afirmou nesta quarta-feira (13) a vice-presidente argentina Cristina Kirchner, perante uma assembleia de parlamentares da Europa e da América Latina em Buenos Aires.

"A pandemia só acentuou a desigualdade, mas restabeleceu a importância do Estado, construindo hospitais, atendendo aos doentes e negociando as vacinas com o mercado dos laboratórios", disse Kirchner, que também é presidente do Senado, ao inaugurar a 14º Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana (EuroLat).

Setenta e cinco eurodeputados e 75 legisladores da América Latina e Caribe participarão da assembleia até quinta-feira no Centro Cultural Kirchner da capital argentina.

O co-presidente da EuroLat pela América Latina e Caribe, o colombiano Oscar Pérez Pineda, destacou que "a pandemia ainda não chegou ao fim", apesar das campanhas de vacinação nas duas regiões.

Sobre a tensão mundial pela guerra na Ucrânia, invadida pela Rússia, outro dos temas da Assembleia, Pérez Pineda afirmou: "Nossas duas regiões rejeitam a violência e apoiam as saídas pacíficas".

O co-presidente pela Europa, o espanhol Javi López, alertou que "o perigo desta situação é que acabemos em um mundo bipolar, quando o que queremos é um mundo multipolar".

Os legisladores debatem sob o slogan "uma recuperação econômica justa e inclusiva em paz".

