Villarreal elimina Bayern e vai às semifinais da Champions

O Villareal eliminou o Bayern de Munique nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa ao arrancar um empate em 1 a 1 nesta terça-feira na Alemanha.

Quando o jogo se encaminhava para a prorrogação com 1 a 0 para o time alemão, gol do polonês Robert Lewandowski, os espanhóis igualaram o placar aos 43 do segundo tempo com o volante nigeriano Samu Chukwueze.

iga/mcd

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags