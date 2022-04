Simeone e Guardiola fazem duelo de estilos diferentes por vaga nas semifinais da Champions

Derrotado por 1 a 0 no jogo de ida, o Atlético de Madrid de Diego Simeone, chamado por muitos de defensivo, vai colocar em campo toda a paixão possível nesta quarta-feira para virar contra o Manchester City de Pep Guardiola e chegar às semifinais da Liga dos Campeões.

Depois de quase resistir aos esquemas táticos ofensivos de Guardiola no jogo de ida das quartas de final, Simeone aposta agora no fervor do estádio Metropolitano, onde o Atlético nunca perdeu uma partida de eliminação direta da Liga dos Campeões, para tentar eliminar o finalista de 2021 e entrar nas semifinais da competição europeia pela primeira vez em cinco anos.

As críticas às suas táticas defensivas na ida não interessam ao Atlético, já que com esta fórmula o clube madridista chegou a duas finais da Liga dos Campeões (2014 e 2016) e ganhou duas Ligas Europa (2012 e 2018) sob o comando de Simeone.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogo do Atlético de Madrid "talvez não seja bonito de se ver, mas é eficaz", resumiu à AFP o francês Thomas Lemar, meia 'rojiblanco'.

Uma parte (pelo menos 5.000 lugares) do estádio madrilenho será fechada na quarta-feira por decisão da Uefa, que sancionou o clube na segunda-feira devido ao "comportamento discriminatório" de alguns torcedores espanhóis. Um vídeo divulgado pelo jornal esportivo Marca mostra torcedores do Atlético fazendo uma saudação nazista no jogo de ida no Etihad Stadium.

O clima do barulhento estádio (de 68 mil lugares) não deve ser afetado nesta quarta-feira em Madri, onde City e Atlético se preparam para uma partida acirrada.

Entre os dois duelos, os "Citizens" empataram em casa com o Liverpool (2-2) em jogo que valia a liderança da Premier League, no domingo, enquanto os "Colchoneros" foram surpreendidos e perderam por 1 a 0 no campo de uma das equipes que lutam pela permanência, o Mallorca, no sábado.

As duas equipes estavam provavelmente pensando neste duelo de quarta-feira pela Liga dos Campeões, onde o Atlético poderá se manter fiel ao hermetismo defensivo do jogo de ida e apostar nos contra-ataques.

"Jogaram com duas linhas de cinco! Na pré-história, hoje ou daqui a 100.000 anos, atacar contra duas linhas de cinco sempre será muito difícil", comentou Guardiola após a vitória no jogo de ida.

Famoso por seu poder de motivação e sua capacidade tática, Diego Simeone terá mais uma vez que mexer com os brios de seus jogadores, tocar o orgulho deles, transmitir e eles sua sede de vitória.

"Ele não precisa nos dar conselhos (no aspecto mental). Seu discurso, seu jeito de falar, sua franqueza, permitem que nos superemos", resumiu Lemar.

"Você conheceu o Simeone jogador? Pois bem, essa é a imagem do Atlético agora. É um time batalhador, que luta por cada bola, que não quer perder, em uma partida ou em um treino... É isso o que ele quer nos transmitir. Não dormimos sobre os louros, e que a concorrência entre nós nos faça sempre crescer", explicou o jogador que também atua pela seleção francesa.

Especialista em viradas incríveis, o Atlético muitas vezes conseguiu encontrar força em jogos difíceis nesta temporada na LaLiga: contra o Valencia em janeiro (3-2), contra o Getafe em fevereiro (4-3). Uma lembrança pode animar os 'rojiblancos': em 2016, nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Barça e seu famoso trio "MSN" formado por Lionel Messi, Luis Suárez e Neymar. A equipe era herdeira de Guardiola e defendia o título europeu. Os "colchoneros" perderam por 2-1 na ida mas vencerem por 2 a 0 na segunda partida e avançaram às semifinais, em um ano em que acabaram perdendo a final (1-1, 5-3 nos pênaltis) para o Real Madrid.

A mesma fase (quartas de final), a mesma desvantagem no jogo de ida, a mesma sensação de dificuldade. Resta saber se haverá o mesmo resultado na quarta-feira?

- Prováveis escalações:

Atlético de Madrid : Oblak - Vrsaljko, Savic, Felipe, Reinildo, Carrasco - Llorente, Kondogbia, Koke (cap.) - Correa, João Felix. Técnico: Diego Simeone (ARG)

Manchester City: Ederson - Walker, Stones, Laporte, Cancelo - Gundogan (cap.), Rodri, De Bruyne - Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling. Técnico: Pep Guardiola (ESP)

pve/jed/psr/iga/aam

Tags