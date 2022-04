Seis pessoas mortas a tiros encontradas em porão de Kiev

Os corpos de seis pessoas mortas a tiros foram encontrados em um porão no subúrbio leste de Kiev, anunciou nesta terça-feira a Procuradoria-Geral da Ucrânia.

"Os corpos de seis civis com ferimentos de bala foram encontrados no porão de uma casa", afirmou a Procuradoria no Telegram, ao lado de uma fotografia dos cadáveres e com a informação de que uma investigação foi aberta.

bur-rbj/mar/pc/fp

