Real Madrid perde para o Chelsea mas avança às semis da Champions na prorrogação (3-2)

O Real Madrid se classificou para as semifinais da Liga dos Campeões apesar de ter perdido por 3 a 2 após a prorrogação no jogo de volta contra o Chelsea nesta terça-feira no estádio Santiago Bernabéu, graças à vitória de 3 a 1 conquistada há uma semana em Londres.

Apesar de o confronto parecer definido, o Chelsea conseguiu reagir com os gols de Mason Mount (15) e dos alemães Antonio Rügiger (51) e Timo Werner (75), mas o Real Madrid forçou a prorrogação com um gol do brasileiro Rodrygo (80) e garantiu a classificação graças a uma cabeçada do francês Karim Benzema no primeiro tempo da prorrogação (96).

