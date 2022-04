Pelo menos 13 feridos em tiroteio na estação de metrô do Brooklyn (bombeiros)

Ao menos 13 pessoas ficaram feridas em um tiroteio na estação de metrô do bairro do Brooklyn, em Nova York, informaram as autoridades nesta terça-feira (12).

"Às 8h27, a polícia atendeu a uma ligação para o 911 de uma pessoa baleada no metrô" no Brooklyn, disse à AFP um porta-voz da polícia de Nova York.

O corpo de bombeiros da cidade deu o número de feridos, com a ABC News citando fontes policiais que afirmaram que pelo menos cinco pessoas foram baleadas.

