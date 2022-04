PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Forças russas intensificam cerco a Mariupol e ameaçam o leste da Ucrânia

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

EUA TIROTEIO: Homem com máscara de gás atira em 10 pessoas no metrô do Brooklyn

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KRAMATORSK:

Forças russas intensificam cerco a Mariupol e ameaçam o leste da Ucrânia

As forças russas intensificam o cerco nesta terça-feira (12) a Mariupol, uma cidade portuária estratégica que os últimos soldados ucranianos tentam defender, enquanto Kiev se prepara para uma grande ofensiva no leste.

(Ucrânia conflito Rússia diplomacia, Prev, 850 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

GENEBRA:

Diretora da OMC alerta para risco de divisão da economia mundial pela guerra na Ucrânia

A diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC) alertou nesta terça-feira (12) para o risco de uma divisão da economia global em blocos rivais no contexto da guerra na Ucrânia, e pediu aos países que não restrinjam o comércio neste período de crise.

(OMC Rússia Ucrânia guerra economia alimentos energia sanções, Prev, 550 palavras, já transmitida)

NICÓSIA:

A solidariedade dos sírios com a Ucrânia, um vínculo forjado pela guerra

Os sírios se mobilizam para apoiar os ucranianos, compartilhando suas experiências de sobrevivência em bombardeios e ataques químicos e ajudando refugiados após anos de guerra contra as forças russas e o presidente sírio, Bashar al-Assad.

(Ucrânia Síria Rússia guerra ajuda armas, Ângulo, 830 palavras, já transmitida)

FOTOS

ANDRIIVKA:

O rastro de cadáveres em uma cidade ucraniana ocupada pela Rússia

Em uma operação de recuperação de corpos na cidade ucraniana de Andrivka, primeiro é colocado um sinal de interrogação amarelo, depois a polícia cava a fossa e por último os familiares realizam o triste reconhecimento.

(Ucrânia Rússia guerra invasão sociedade violência, Reportagem, 600 palavras, já transmitida)

FOTOS

LVIV:

Longe de casa, deslocados ucranianos buscam roupas infantis e cobertores

De pé entre caixas de roupas doadas no oeste da Ucrânia, Tatyana Kaftan pega uma roupa para bebê e pequenas calças. Grávida do primeiro filho, que deve nascer em três semanas, Tatyana chegou a Lviv depois de fugir de um bombardeio russo contra sua cidade no sul do país.

(Ucrânia Rússia guerra conflito deslocados sociedade, Prev, 550 palavras, já transmitida)

FOTOS

LONDRES:

Reino Unido analisa relatos de ataque químico em Mariupol, na Ucrânia

O Reino Unido está tentando verificar as informações de que a Rússia teria usado armamento químico na cidade portuária de Mariupol, no sudeste da Ucrânia, indicou a ministra das Relações Exteriores britânica nesta segunda-feira (11).

(Ucrânia Rússia guerra Reino Unido ataques químicos, Prev, já transmitida)

PARIS:

Sanções: arma muito usada nos conflitos, mas com eficácia duvidosa

O que o apartheid na África do Sul, a Líbia na época de Muammar Gaddafi ou a invasão russa da Ucrânia têm em comum? Sanções, uma ferramenta que os Estados ocidentais usam há 30 anos, mas cuja eficácia ainda não foi comprovada.

(Ucrânia Rússia guerra sanções política economia, Ângulo, já transmitida)

VOLNOVAJA:

"Rússia, nossa pátria sagrada!": volta às aulas em uma cidade ucraniana ocupada

No pátio da escola da pequena cidade ucraniana de Volnovakha (sudeste), destruída pelos combates e ocupada pelas tropas russas, o hino nacional russo saúda os estudantes sob o olhar de soldados armados.

(Rússia Ucrânia guerra invasão sociedade educação, Reportagem, a ser transmitida)

FOTOS

=== EUA TIROTEIO ===

NOVA YORK:

Homem com máscara de gás atira em 10 pessoas no metrô do Brooklyn

Um homem com uma máscara de gás atirou em 10 pessoas em um vagão lotado do metrô de Nova York durante a hora do rush da manhã desta terça-feira, detonando uma bomba de fumaça antes de abrir fogo contra passageiros aterrorizados.

(EUA ataque NY metrô violência polícia, Prev, 600 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

FOTOS, VÍDEO

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

--- AMÉRICAS

TIJUANA:

Migrantes latinos pedem pelas mesmas oportunidades de ucranianos na fronteira do México com os EUA

Milhares de migrantes latinos chegam, a cada ano, à cidade mexicana de Tijuana sonhando em cruzar o muro que os separa dos Estados Unidos. Agora, muitos que esperam em abrigos o fim das restrições choram ao pedir para serem tratados igual aos ucranianos que estão massivamente atravessando a mesma fronteira.

(México EUA Ucrânia guerra Rússia migrantes política sociedade, Reportagem, 620 palavras, já transmitida)

FOTOS

NAÇÕES UNIDAS:

Presidente da Colômbia defende na ONU plano de 'Paz com Legalidade'

O presidente da Colômbia, Iván Duque, defendeu nesta terça-feira (12) diante do Conselho de Segurança da ONU os avanços da reinserção de ex-combatentes das FARC e o desenvolvimento de áreas que durante décadas foram cenário da violência do conflito armado.

(Colômbia ONU justiça política segurança sociedade, Prev, a ser transmitida)

ESTELI, Nicarágua:

Nicaraguenses aprendem a nadar para vencer o rio Grande e chegar aos EUA

Em uma piscina, alunos de natação formam duas linhas paralelas e agitam as águas, criando um canal turbulento. A nicaraguense Darling deve atravessá-lo, como treinamento para enfrentar o rio Grande em sua travessia migratória aos Estados Unidos.

(Nicarágua México EUA migração política sociedade, Reportagem, 580 palavras, já transmitida)

FOTOS

WASHINGTON:

Chefe da Apple transfere sua batalha pela App Store para Washington

O chefe da Apple, Tim Cook, criticou em Washington nesta terça-feira (12) a eventual aprovação de medidas para regular a loja de aplicativos App Store com o argumento de que poderiam ameaçar a privacidade dos usuários de iPhone.

(Apple EUA justiça economia sociedade, Prev, 400 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

LONDRES:

Oposição pede renúncia de Boris Johnson, multado por 'escândalo das festas' na covid

A polícia londrina anunciou, na manhã desta terça-feira (12), que enviou mais de 50 notificações de multas no âmbito de sua investigação sobre estas infrações.

(ReinoUnido política justiça festas covid sociedade, Prev, 640 palavras, já transmitida)

LONDRES:

Veja as festas ilegais que fragilizam Boris Johnson

Uma festa de Natal, uma confraternização de despedida, vinho e queijo ao sol... o governo de Boris Johnson é acusado de celebrar uma dezena de festas em pleno confinamento pela pandemia da covid-19, pelas quais agora algumas personalidades serão multadas, entre elas o primeiro-ministro e seu ministro das Finanças.

(ReinoUnido política justiça festas covid sociedade, Quadro, 720 palavras, já transmitida)

PARIS:

Campanha eleitoral limita Macron em plena ofensiva europeia na Ucrânia

Em meio à ofensiva diplomática europeia na Ucrânia, a eleição presidencial limita a capacidade de ação do presidente francês, Emmanuel Macron, mas permite que ele ataque sua rival, a ultradireitista Marine Le Pen por sua proximidade com a Rússia.

(França política eleições guerra Ucrânia Rússia, Ângulo, 660 palavras, á transmitida)

FOTOS

HELSINQUE:

Finlândia se prepara para decisão histórica sobre entrada na Otan

A Finlândia entra esta semana na fase decisiva sobre a sua possível entrada na Otan, algo impensável há apenas dois meses, antes da invasão da Ucrânia, e tomará uma decisão definitiva provavelmente em junho.

(Finlância Otan Rússia Suécia segurança guerra conflitos política, Apresentação, 650 palavras, já transmitida)

KUÇOVE, Albânia:

Antiga cidade Stálin receberá base de operações da OTAN

Dezenas de antigos caças MiG de fabricação soviética e chinesa enferrujam em uma antiga base militar comunista na cidade albanesa outrora chamada Stálin. Agora, o local vai se tornar base aérea da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).

(Albânia Otan Rússia segurança conflitos história, Prev, já transmitida)

FOTOS

BRUXELAS:

Hungria pede à UE que evite divisões internas em tempos de guerra

A União Europeia (UE) deve evitar divisões internas enquanto uma guerra está sendo travada às suas portas, disse nesta terça-feira (12) a ministra da Justiça da Hungria, Judit Varga, cujo governo é alvo de duras críticas por violações do Estado de Direito.

(Hungria UE política Rússia Ucrânia guerra, Prev, já transmitida)

MIDDELFART:

Da Dinamarca a Portugal, Europa intensifica esforços para diminuir dependência do gás russo

Posicionadas a uma distância relativamente curta de uma vala barrenta, as grandes tubulações pretas serão enterradas em breve na Dinamarca. Há muito tempo suspensas, as obras de um gasoduto entre Noruega e Polônia foram reiniciadas com a invasão da Ucrânia.

(Europa Rússia gás Ucrânia guerra economia política, Prev, 400 palavras, já transmitida)

FOTOS

BESANÇON, França:

Chileno Zepeda é condenado a 28 de prisão por morte da ex-namorada

O chileno Nicolás Zepeda foi condenado, nesta terça-feira (12), na França, a 28 anos de prisão pelo assassinato da ex-namorada japonesa Narumi Kurosaki em dezembro de 2016.

(França Chile justiça crime feminicídio sociedade, Prev, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS

-- ÁSIA

XANGAI:

EUA retira parte dos funcionários do consulado em Xangai por duras restrições anticovid

O governo dos Estados Unidos ordenou que todos os funcionários não essenciais em seu consulado em Xangai deixem a cidade chinesa em meio ao severo confinamento decretado pelas autoridades devido ao surto de covid-19, com milhares de casos diários.

(China EUA pandemia política diplomacia sociedade saúde, Prev, 700 palavras, já transmitida)

FOTOS

XANGAI:

Dormir no escritório e racionar a comida para sobreviver ao confinamento em Xangai

Durante o dia é o local de trabalho de Romeu, durante a noite, sua casa. Como muitos outros empregados do setor de finanças em Xangai, ele mudou seu escritório para poder trabalhar normalmente enquanto o confinamento segue ativo na metrópole chinesa.

(China Xangai trabalho pandemia saúde sociedade, Reportagem, 520 palavras, já transmitida)

COLOMBO:

Sri Lanka suspende pagamentos da dívida externa

O Sri Lanka, que enfrenta uma das piores crises econômicas de sua história, anunciou nesta terça-feira (12) a suspensão dos pagamentos de sua dívida externa de 51 bilhões de dólares.

(Sri Lanka economia política crise dívida, Prev, 500 palavras, já transmitida)

TÓQUIO:

O pesadelo das trabalhadoras estrangeiras que engravidam no Japão

Quando Vanessa, uma "estagiária técnica" filipina no Japão, anunciou a seus empregadores que estava grávida, eles primeiro sugeriram um aborto e depois forçaram-na a pedir demissão, uma situação comum para as participantes desse controverso programa.

(Japão Ásia trabalho saúde sociedade gravidez discriminação, Reportagem, 750 palavras, já transmitida)

FOTOS

-- ORIENTE MÉDIO

JENIN:

Nova jornada de violência em Israel e na Cisjordânia ocupada

Novos incidentes violentos foram registrados nesta terça-feira (12) na zona norte da Cisjordânia ocupada, onde aconteceram confrontos entre as forças de segurança israelenses e palestinos, enquanto em Israel um palestino foi morto depois de esfaquear um policial.

(Israel Cisjordânia palestinos violência conflito, Prev, 560 palavras, já transmitida)

FOTOS

-- ÁFRICA

JOANESBURGO:

Inundações na África do Sul matam ao menos 45 pessoas

Pelo menos 45 pessoas morreram em inundações na África do Sul provocadas por fortes chuvas na costa leste, informaram as autoridades nesta terça-feira (12).

(ÁfricaSul inundações meio ambiente sociedade, Prev, 450 palavras, já transmitida)

FOTOS

=== ECONOMIA ===

WASHINGTON:

Guerra na Ucrânia causa reação em cadeia na economia global, alerta Banco Mundial

A guerra da Rússia contra a Ucrânia promoveu uma reação em cadeia na economia mundial, como o aumento dos preços da energia e dos alimentos, que agravará a pobreza, a fome e o endividamento, informou, nesta terça-feira (12), o presidente do Banco Mundial.

(BM Ucrânia Rússia guerra economia crise incerteza política, Prev, 570 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Inflação bate novo recorde nos EUA, impulsada por guerra na Ucrânia

A inflação anualizada nos Estados Unidos registrou, em março, seu nível mais alto em mais de 40 anos, sobretudo, pela disparada dos preços da gasolina em meio à guerra no Ucrânia.

(EUA inflação economia crise Ucrânia Rússia guerra, Prev, 640 palavras, já transmitida)

GENEBRA:

Diretora da OMC alerta para risco de divisão da economia mundial pela guerra na Ucrânia

A diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC) alertou nesta terça-feira (12) para o risco de uma divisão da economia global em blocos rivais no contexto da guerra na Ucrânia, e pediu aos países que não restrinjam o comércio neste período de crise.

(OMC Rússia Ucrânia guerra economia alimentos energia sanções, Prev, 550 palavras, já transmitida)

COLOMBO:

Sri Lanka suspende pagamentos da dívida externa

O Sri Lanka, que enfrenta uma das piores crises econômicas de sua história, anunciou nesta terça-feira (12) a suspensão dos pagamentos de sua dívida externa de 51 bilhões de dólares.

(Sri Lanka economia política crise dívida, Prev, 500 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

PARIS:

Após aumentar número de caracteres, Twitter cogita opção de editar tuítes

O Twitter está disposto a oferecer aos seus usuários a possibilidade de edição de mensagens, diante da proliferação de erros, ou de tuítes muito apressados, escritos no calor dos acontecimentos.

(Twitter redes sociais internet sociedade, Ângulo, 500 palavras, já transmitida)

ALEXANDRIA, EUA:

Homem, mulher, ou X: passaporte não binário chega aos EUA

É um pequeno passo administrativo, mas um grande salto para D. Ojeda. Após meses de espera, esta pessoa que se identifica como não binária pode finalmente solicitar um passaporte dos Estados Unidos com um gênero "X": nem masculino, nem feminino.

(EUA direitos LGBTQ sociedade justiça política, Reportagem, 500 palavras, já transmitida)

PARIS:

Mudanças climáticas causaram mais chuva durante a temporada de furacões de 2020 (estudo)

As mudanças climáticas causaram um aumento de 5% a 10% nas chuvas durante a temporada de ciclones no Atlântico Norte em 2020, de acordo com um estudo publicado nesta terça-feira.

(Meio ambiente chuvas ciclones mudanças climáticas, Prev, 400 palavras, a ser transmitida)

=== ESPORTE ===

LAUSANE:

Platini e Blatter serão julgados na Suíça por fraude

Os ex-presidentes da UEFA e da FIFA, Michel Platini e Josepp Blatter, serão julgados, entre os dias 8 e 22 junho, na Suíça, por fraude, no caso de pagamento fraudulento que os afastou do futebol mundial em 2015, anunciou, nesta terça-feira (12), o Tribunal Penal Federal suíço.

(Suíça FIFA UEFA futebol corrupção sociedade, Prev, 460 palavras, já transmitida)

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]

AFP

Tags