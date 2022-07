Nokia deixa a Rússia

A empresa finlandesa de telecomunicações Nokia anunciou nesta terça-feira (12) que abandonará a Rússia, um dia depois de a rival sueca Ericsson informar a suspensão por tempo indeterminado de suas atividades no país.

A operadora de redes de telecomunicações móveis, que suspendeu o fornecimento de produtos ao país no início de março, "pode anunciar agora que abandonará o mercado russo", afirma um comunicado.

A decisão resultará em uma provisão de 100 milhões de euros (108 milhões de dólares) nas contas do primeiro trimestre da Nokia, que serão publicadas no fim de abril.

A Rússia representou menos de 2% da receita da Nokia em 2021. O grupo mantém as previsões financeiras para 2022 "devido à forte demanda em outras regiões".

Na segunda-feira, a concorrente sueca Ericsson anunciou a suspensão das operações na Rússia por tempo indeterminado e colocou os 600 funcionários no país em licença.

A saída dos dois pesos pesados ocidentais deixa o caminho livre para a líder mundial do setor, a chinesa Huawei. Os três grupos compartilham a maior parte do mercado de instalação de redes 4G e 5G no planeta.

Centenas de empresas, principalmente ocidentais, anunciaram a suspensão das atividades ou a saída da Rússia desde a invasão da Ucrânia, em 24 de fevereiro, e as posteriores sanções contra Moscou.

