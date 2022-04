Libertados últimos reféns em longo drama de mediação na RD Congo

Foram libertados os últimos quatro membros de uma equipe que se deslocou para o nordeste da República Democrática do Congo para fazer a mediação com um grupo armado e acabou tomada como refém - anunciou seu porta-voz, Pitchout Mbodina Iribi, nesta terça-feira (12).

A equipe de oito pessoas viajou para a província de Ituri em fevereiro passado, com autorização do governo, para tentar persuadir um grupo armado chamado Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo (CODECO) a pôr fim a uma sangrenta campanha de violência étnica.

Os mediadores, entre eles três ex-líderes militares, foram retidos pela CODECO, que acusou o Exército de usar a viagem como desculpa para atacar suas posições.

Um refém foi solto em 21 de março, e outros três, incluindo o motorista, em 4 de abril.

Embora o porta-voz dos mediadores tenha anunciado que "os membros restantes da delegação (...) foram libertados", uma outra fonte da organização disse à AFP, sob a condição de anonimato, que os quatro últimos "escaparam" de seus captores e chegaram à capital provincial de Bunia nesta terça.

A equipe que se reuniu com a CODECO incluiu os ex-líderes militares Thomas Lubanga, Germain Katanga e Floribert Ndjabu, que tinham coronéis do Exército congolês entre suas escoltas.

A CODECO é uma seita político-religiosa que diz representar os interesses da etnia lendu.

