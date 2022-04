Guerra na Ucrânia causará fome, alerta co-presidente do EuroLat

A fome e a escassez global de alimentos serão duas graves repercussões da guerra na Ucrânia, disse nesta terça-feira (12) o espanhol Javi López, ao apresentar a 14ª Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana (EuroLat) que se reunirá em Buenos Aires.

"Há 4 milhões de deslocados pela invasão da Rússia. Há um enorme temor sobre o impacto no abastecimento de alimentos e fertilizantes. Haverá enorme repercussões, como a fome", declarou López, co-presidente da EuroLat em nome da Europa.

O co-presidente para a América Latina e o Caribe, o colombiano Oscar Pérez Pineda, ao mencionar outro dos assuntos que a Assembleia abordará, disse que "a crise sanitária devido à pandemia (de covid-19) não acabou e que há um relaxamento, ignorando possíveis novas cepas que possam surgir".

A reunião EuroLat será realizada entre quarta e quinta-feira no Centro Cultural Kirchner, sob o lema "Uma recuperação econômica justa e inclusiva em paz", com a participação de 75 eurodeputados e 75 parlamentares da América Latina e do Caribe.

