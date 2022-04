Fortaleza busca reação na Libertadores contra o River em Buenos Aires

O Fortaleza, que precisa urgentemente de uma reação, encara o poderoso River Plate argentino, que tenta manter sua boa fase nesta quarta-feira em duelo pela segunda rodada do Grupo F da Copa Libertadores no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

O Fortaleza "perdeu em casa para o Colo Colo no primeiro jogo, mas é um adversário difícil que tem vocação ofensiva e um jogo direto muito perigoso", disse o técnico do River, Marcelo Gallardo.

Na primeira rodada do Grupo F, o time chileno surpreendeu o Fortaleza fora de casa vencendo por 2 a 1 em pleno Castelão, na capital cearense.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

E essa não foi a única má notícia para a equipe comandada pelo argentino Juan Pablo Vojvoda, que começou o Brasileirão com uma derrota por 1 a 0 em casa para o Cuiabá.

"(O River) é um adversário muito competitivo que também conquistou a Libertadores e está em um bom momento no campeonato argentino com bons jogadores, mas podemos igualá-lo no futebol", disse Vojvoda.

"Também enfrentamos adversários com a mesma qualidade. O River é um deles. Temos que ter uma recuperação muito forte", acrescentou.

As duas derrotas seguidas ligaram o sinal de alerta no 'Tricolor' que dias antes havia conquistado a Copa do Nordeste ao derrotar o Sport naquele que foi o segundo título de Vojvoda no Fortaleza, com o qual também havia vencido o campeonato cearense-2021.

A equipe de Marcelo Gallardo estreou de forma convincente ao bater o Alianza Lima por 1 a 0 no Peru, vitória que, no entanto, teve um sabor agridoce devido à grave lesão - fratura de tíbia e fíbula - sofrida pelo zagueiro paraguaio Robert Rojas o que afastará o jogador dos gramados por pelo menos seis meses.

Esse desfalque não será o único dos 'Millonarios' para esta partida, já que nas últimas horas foi confirmada a ausência do meia-atacante Esequiel Barco, devido a uma ruptura que o deixará fora da equipe por um mês.

Apesar dos problemas, o River buscará mais uma vitória que possa fortalecer sua condição de candidato ao título, ao mesmo tempo em que está de olho na Liga local, na qual ocupa a vice-liderança da Zona 1, dois pontos atrás do líder Racing.

A partida será disputada no estádio Monumental nesta quarta-feira a partir das 21h00 locais (e de Brasília), com arbitragem do uruguaio Andrés Matonte.

- Prováveis escalações:

River Plate: Franco Armani - Andrés Herrera, Paulo Díaz, David Martínez e Milton Casco - Enzo Fernández, Enzo Pérez, Nicolás De la Cruz - Santiago Simón ou Juan Fernando Quintero, Matías Suárez e Julián Alvarez. Técnico: Marcelo Gallardo.

Fortaleza: Max Walef - Anthony Landázuri, Benevenuto, Titi e Yago Pikachu - José Welison, Lucas Lima, Hércules e Juninho Capixaba - Moisés e Silvio Romero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

str/sa/ol/aam

Tags