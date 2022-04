Ex-número 1 do mundo, Kim Clijsters anuncia aposentadoria do tênis

A belga Kim Clijsters, ex-número 1 do mundo, anunciou nesta terça-feira sua aposentadoria do tênis, depois de ter tentado nos últimos dois anos voltar a jogar em alto nível.

"Decidi não jogar mais torneios oficiais. Obrigado a todos os que me apoiaram nestes últimos dois anos", escreveu Clijsters em sua conta no Instagram.

A tenista, que vive nos Estados unidos, explicou sua decisão dizendo que suas obrigações como mãe são incompatíveis com as exigências da competição.

No entanto, ela deseja apoiar a carreira no basquete de sua filha mais velha, Jada, de 14 anos.

A belga anunciou sua aposentadoria pela primeira vez em 2007, com apenas 23 anos. Em 2009, retornou apenas um ano depois do nascimento de sua filha Jada e a partir daí foi campeã duas vezes do US Open (2009 e 2010) e uma vez do Aberto da Austrália (2011).

Em 2012, anunciou novamente que estava deixando o tênis, mas em 2019 decidiu voltar mais uma vez. No entanto, uma lesão no joelho e a pandemia de coronavírus adiaram seus planos por mais um ano.

Seu último jogo oficial foi no dia 7 de outubro do ano passado, quando foi eliminada na estreia do Masters 1000 de Indian Wells. Antes, ela vinha de 4 derrota seguidas desde o seu segundo retorno em 2020.

