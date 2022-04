Comunicado do Business Wire :Telepin Software

Telepin Software, líder mundial em software de serviços financeiros móveis, anunciou hoje que está impulsionando o lançamento pioneiro da DigiWallet, uma nova solução de pagamento móvel fácil de usar, segura e confiável a nível nacional em Belize.

Com a plataforma de dinheiro móvel da Telepin, a DigiWallet oferece acesso a serviços financeiros móveis em todo o país, permitindo que usuários finais, comerciantes e agentes se beneficiem de transações em dinheiro sem contato, o que irá expandir o crescimento econômico. Como parte da solução, a Telepin também fornece um aplicativo móvel disponível no iPhone, Android e USSD seguro incorporado, que permite aos usuários móveis fazer pagamentos imediatos, realizar compras online e enviar ou receber dinheiro instantaneamente em qualquer aparelho de qualquer lugar em Belize.

"A DigiWallet irá revolucionar a experiência de pagamento em Belize, ao impulsionar a inovação, inclusão financeira e maiores opções financeiras aos belizenhos", disse Ivan Tesucum, Diretor Executivo da Digi. "Após uma análise cuidadosa, selecionamos a Telepin devido a seu software de serviços financeiros móveis nativo de nuvem, escalável e rico em recursos. A equipe da Telepin liderou a implementação da solução e a integração do sistema e implantou nossa solução hospedada em nuvem em poucos meses", concluiu Ivan.

"Estamos honrados por termos sido selecionados pela National Telecom de Belize como sua parceria de tecnologia de serviços financeiros móveis em Belize", disse Eric Feeley, Diretor de Tecnologia da Telepin. "Ao escolher a Telepin, a DigiWallet permitirá a digitalização do banco móvel, ao possibilitar interações sem contato entre consumidores, agentes e comerciantes", acrescentou Eric.

O software exclusivo da Telepin ajuda as operadoras móveis a fornecer ofertas robustas de serviços financeiros para assinantes e clientes comerciais. Ele pode ser implantado no local ou em nuvem, ao permitir que as operadoras móveis adicionem serviços como banco central, empréstimos, crédito, seguro, cartões de crédito virtuais e muito mais para escalar rapidamente. O software se integra perfeitamente à infraestrutura de serviços móveis e financeiros existentes, aproveitando os investimentos já feitos em sistemas de cobrança, sistemas de reabastecimento e plataformas de entrega de serviços com valor agregado.

Sobre a Telepin Software

A Telepin Software é líder mundial em software de serviços financeiros móveis, ao oferecer às operadoras móveis o modo mais eficiente e econômico de controlar suas redes de distribuição, maximizar receitas de serviços financeiros móveis e impulsionar aplicativos financeiros móveis inovadores. A base de clientes da Telepin inclui operadoras de primeira linha no Oriente Médio, África, Ásia e Américas.

A empresa é uma divisão do Lumine Group, um portfólio da Constellation Software Inc., a maior empresa de software independente do Canadá. Acesse www.telepin.com for more information.

Sobre a DigiWallet Limited

A DigiWallet Limited é uma subsidiária da Digi, sendo uma empresa de responsabilidade limitada constituída sob o Capítulo 250 das Leis de Belize. A DigiWallet Ltd. está preparada para oferecer acesso universal a serviços financeiros para todos os belizenhos, fornecendo a solução de carteira móvel mais completa e superior em Belize, que irá oferecer a todos os belizenhos acesso fácil, seguro e protegido à mais ampla gama de serviços financeiros por meio da rede mais confiável.

Acesse www.digiwallet.bz para mais informação.

Contato

Mídia: Dipalli Bhatt Diretora de Marketing em Exercício, Telepin Software [email protected]

Melanie Blake Diretora Geral em Exercícios, DigiWallet Limited [email protected]

