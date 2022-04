Comunicado do Business Wire :OPEX Corporation

OPEX® Corporation, um líder global na automação de próxima geração por quase 50 anos, apresentou sua tecnologia inovadora e de última geração à sua suíte de soluções de automação de documentos e correio.

OPEX® Unveils its New Gemini? Scanner with Right-Speed? Scanning Technology (Photo: Business Wire)

O "Right-Speed?", um recurso de digitalização exclusivo que possibilita que diferentes tipos de documentos sejam digitalizados em diferentes velocidades sem a troca de equipamento, está incluso no novo scanner de alto volume Gemini? da OPEX. Isto possibilita que o scanner Gemini aumente o rendimento e a eficiência operacional. Com sua tecnologia "Right-Speed" incomparável e manuseio de papel, configurabilidade de software, escalabilidade para o futuro e o melhor serviço da categoria, a solução Gemini é ideal para escritórios de serviços, BPOs, instituições governamentais, entidades fiscais, empresas de registros médicos, agências de seguros, escritórios de advocacia e uma série de outras indústrias.

Com velocidades de digitalização de até 240 páginas por minuto, o scanner Gemini apresenta um design de alimentador duplo e a capacidade de alimentação contínua. Seus cinco escaninhos de classificação programáveis permitem o uso de recursos exclusivos de classificação e facilitam o manuseio de documentos. O conforto e a produtividade do operador são aprimorados ainda mais por meio do design ergonômico com área de trabalho personalizável e mesa de altura ajustável.

"O Gemini é a única solução de digitalização que lida com documentos na mais ampla variedade de tipos, tamanhos e condições na velocidade certa, seja alta velocidade, velocidade de pacote ou alimentação de gota", disse Jeff Bowen, presidente, Automação de documentos e correio. "Esta inovação revolucionária é o scanner mais versátil disponível no mercado e complementa o portfólio existente de Automação de documentos e correio da empresa, que inclui a série Falcon de scanners de alto volume e um toque que eliminam ou reduzem significativamente o tempo de preparação."

"A OPEX conta com gerações de experiência no setor, um histórico comprovado de desenvolvimento de recursos de automação de primeira classe e engenharia avançada e uma herança de excelência", disse Scott Maurer, presidente, OPEX International. "A empresa está integrada verticalmente - inovando, projetando, fabricando, vendendo e atendendo todas as suas soluções automatizadas. Isso se traduz no mais alto grau de equipamento de qualidade, operações confiáveis, longevidade do produto e uma experiência excepcional do cliente."

O scanner Gemini foi apresentado em um evento virtual na semana passada para vários clientes e parceiros OPEX e estará em demonstração no estande 18 durante a Conferência AIIM 2022 em Denver, Colorado, de 27 a 29 de abril de 2022.

Sobre a OPEX

OPEX Corporation é líder global em automação de próxima geração que oferece soluções inovadoras e exclusivas para a automação de armazéns, documentos e correio. Com sede em Moorestown, Nova Jersey - e instalações em Pennsauken, Nova Jersey, Plano, Texas, França, Alemanha, Suíça, Austrália e Reino Unido - a OPEX conta com mais de 1.500 funcionários que estão continuamente reimaginando e entregando soluções de tecnologia personalizadas e escaláveis que solucionam os desafios de negócios atuais e do futuro.

