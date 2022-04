Comunicado do Business Wire :Manga Kingdom Tosa Promotional Committee

O que é o Manga Koshien?

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220408005176/pt/

Flyer (Graphic: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

É uma competição na qual equipes de estudantes do ensino médio competem na criação de mangá. A competição começou em 1992 e celebrou o seu 30.º aniversário no ano passado. Desde 2014, escolas do exterior também começaram a participar da competição, e o número atual de participantes gira em torno de 300 escolas por ano, entre escolas do Japão e do exterior.

Equipes de três a cinco alunos trabalham juntas para desenhar um mangá de uma página de acordo com um tema especificado para as preliminares. Os ganhadores das preliminares se reúnem em Kochi durante o verão para a rodada principal.

As equipes da rodada principal (semifinais, rodada de renascimento, finais) têm a chance de ganhar o grande prêmio e outras premiações. São prêmios em dinheiro, materiais de desenho e muito mais! Além disso, os talentosos estudantes podem até ser descobertos por grandes editoras de mangá e, talvez, estrear como profissionais!

1. Tema da rodada preliminar

-- Detritos espaciais (Uchuu Gomi)

-- ? Infinito (Mugen)

Desenhe e envie um mangá de uma página sobre qualquer um desses temas. Site do Manga Koshien: https://mangaoukoku-tosa.jp/manga-koshien31/

2. Elegibilidade

-- Estudantes do ensino médio ou equivalente (com aproximadamente 15 a 18 anos de idade) no Japão exterior

-- Só pode participar uma equipe por escola.

3. Regras para as inscrições para a rodada preliminar

-- As inscrições devem ser feitas on-line, em https://mangaoukoku-tosa.jp/manga-koshien31/

-- O mangá deve ser apresentado em tamanho B4 (257 mm x 364 mm, em qualquer orientação).

-- O mangá deve ser produzido em conjunto por todos os alunos listados no formulário de inscrição.

4. Cronograma

(1) Rodada preliminar (on-line)

-- Prazo: Terça-feira, 31 de maio de 2022, às 24h (horário padrão do Japão)

-- Jurados: Terça-feira, 14 de junho de 2022

-- Escolas escolhidas: 33 escolas (30 do Japão, 3 do exterior)

(2) Rodada principal (Prefeitura de Kochi, Japão)

-- Participantes: 33 escolas ganhadoras da fase preliminar

-- Data: Sábado, 30 de julho, e domingo, 31 de julho de 2022

-- Local: Kochi Jibasan Center

-- Taxa de participação: 30.000 ienes japoneses (por pessoa)

*A taxa de participação cobrirá a passagem aérea, acomodação dos participantes etc. *As providências para a viagem serão tomadas feita pelo organizador do evento

5. Jurados da rodada principal

-- Todos os 6 membros do júri da rodada preliminar

-- Jurados convidados Fujimaki Tadatoshi (obras famosas: Kuroko no Basuke, Robot x Laserbeam) Yukimoto Shuuji (obras famosas: Kemo Life, Shark Girl)

*Para obter mais detalhes, consulte o esboço de implementação no seguinte URL: https://mangaoukoku-tosa.jp/manga-koshien31/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220408005176/pt/

Contato

Responsável: Yasuaki Okamatsu, Risa Matsumoto Comitê Promocional do Manga Kingdom Tosa (escritório da Manga Kingdom Tosa) TEL.: +81-(0)88-823-9711 FAX: +81-(0)88-823-9296 E-mail: [email protected] Site: https://mangaoukoku-tosa.jp/manga-koshien31/

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags