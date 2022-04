Comunicado do Business Wire :Intelsat

A Intelsat, operadora da maior rede integrada de satélite e terrestre do mundo e fornecedora líder de conectividade a bordo (IFC), anunciou hoje sua mais recente oferta de serviço: Cloud Connect Media, uma solução de conectividade que oferece aos programadores acesso seguro entre a IntelsatOne Media Network e a Amazon Web Services (AS).

O Cloud Connect Media foi projetado para fornecer aos provedores de conteúdo um gateway seguro privado e dedicado entre a AWS e a rede global de distribuição de mídia da Intelsat. A Intelsat é um AWS Select Partner na AWS Partner Network (APN).

Essa colaboração pode fornecer aos clientes de mídia Intelsat uma maneira mais eficiente de se conectar ao playout, edição de vídeo e recursos adicionais que eles usam na nuvem enquanto ainda acessam a rede de mídia IntelsatOne para distribuição centralizada e serviços gerenciados, incluindo uplink e/ou downlink para chave satélites e teleportos, colocação e muito mais.

A C-SPAN, a rede de assuntos públicos sem fins lucrativos que fornece aos americanos acesso não filtrado aos procedimentos do governo federal, será o primeiro cliente da Intelsat a usar o Cloud Connect Media para adicionar resiliência e confiabilidade aos seus fluxos de trabalho lineares. A C-SPAN e a Intelsat são parceiras de longa data que impulsionam a inovação no setor de mídia, e essa tendência continua com o Cloud Connect Media.

"O lançamento do Cloud Connect Media pela Intelsat ajuda a completar a transição do C-SPAN para uma configuração de nuvem total, fornecendo um caminho rápido e confiável do nosso local de uplink diretamente para o Amazon Web Services, com a conectividade mais atualizada disponível", afirmou Roxane Kerr, vice-presidente de tecnologia da C-SPAN.

"A capacidade de enviar e receber conteúdo de mídia com segurança da nuvem, mantendo a confiabilidade de distribuição em nível de transmissão, tornou-se um foco para muitos de nossos clientes de mídia", afirmou Bill O'Hara, vice-presidente e gerente geral de negócios de mídia da Intelsat. "A Cloud Connect Media usa a AWS para ajudar nossos clientes a acessar seus serviços em nuvem, enquanto ainda podem utilizar a rede Intelsat líder do setor e nosso conjunto completo de serviços gerenciados de mídia para distribuição de vídeo regional e global".

Além de aprimorar os serviços de mídia, os clientes da Intelsat que usam serviços de conectividade de aviação empresarial e comercial que também exigem conectividade segura dedicada a seus serviços baseados em nuvem poderão aproveitar o AWS Direct Connect.

"O AWS Direct Connect pode dar suporte à missão da Intelsat com uma conexão privada, segura e de baixa latência à rede global da AWS", afirmou Clint Crosier, diretor de aeroespacial e satélite da AWS. "A velocidade e a agilidade da AWS são adequadas para ajudar a Intelsat a atender às expectativas dos clientes de conectividade e comunicação globais rápidas e confiáveis".

O Cloud Connect Media expande os recursos do Cloud Connect da Intelsat, lançado em 2020 com conectividade de nuvem segura disponível para clientes da rede global FlexEnterprise. À medida que as organizações continuam a integrar serviços baseados em nuvem em suas operações, o portfólio Cloud Connect agregará os recursos dos parceiros de nuvem e das redes globais da Intelsat para habilitar novos serviços e estender os benefícios e o alcance da nuvem para locais ao redor do mundo.

O Cloud Connect Media está atualmente disponível nos Estados Unidos e na Europa.

Sobre a IntelsatComo os arquitetos fundamentais da tecnologia de satélite, a Intelsat opera a rede de telecomunicações por satélite mais confiável do mundo. Aplicamos nossa experiência incomparável e escala global para conectar pessoas, empresas e comunidades, não importa quão difícil seja o desafio. A Intelsat está construindo o futuro das comunicações globais com a primeira rede 5G híbrida, multiórbita e definida por software do mundo, projetada para uma cobertura simples, contínua e segura, precisamente quando e onde nossos clientes mais precisam. Siga o líder em conectividade global e "Imagine aqui", conosco, em Intelsat.com.

