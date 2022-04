Comunicado do Business Wire :HDF Energy

A Hydrogène de France ("HDF Energy") - código mnemônico: HDF - anunciou que adquiriu uma participação majoritária de 70% no projeto NewGen em Trinidad, liderado pela empresa local Kenesjay Green Ltd ("KGL"). A KGL, desenvolvedora do projeto, reterá os 30% restantes do capital social do NewGen, que será de propriedade conjunta da KGL e um veículo de investimento que permitirá a inclusão de mais investidores locais. Dessa maneira, a HDF Energy aproveita sua expertise tecnológica em hidrogênio, seu know-how no desenvolvimento de usinas de energia verde e sua presença local no Caribe.

Quando concluída, a usina NewGen de mais de US$ 200 milhões será a maior instalação de produção de hidrogênio limpo do mundo, usando uma combinação inteligente de energia solar e energia de fonte de eficiência energética. Ela irá gerar hidrogênio livre de carbono para atender a 20% da necessidade de hidrogênio de uma usina de amônia existente de escala mundial no centro petroquímico de Point Lisas (Trinidad). Uma vez em operação, o projeto economizará cerca de 200 mil t/CO2 por ano.

Como pioneira global em energia de hidrogênio, a HDF adicionará sua profunda experiência em tecnologias de hidrogênio, aquisição e financiamento de projetos à experiência especializada em energia e amônia de Trinidad presente na equipe de desenvolvimento de projetos da KGL. Este é o terceiro grande investimento da HDF no Caribe nos 12 meses, que anunciou centrais elétrica de carga básica híbridas "Renewstable®" usando hidrogênio verde e energia solar na Guiana Francesa e Barbados ao lado da RUBIS - sua parceira e investidora regional.

Juntas, KGL e HDF selecionarão o fornecedor de tecnologia de eletrólise ideal a partir de um processo de avaliação competitivo. A KGL também recebeu recentemente a autorização de planejamento do esboço do projeto NewGen pelo Ministério do Planejamento de Trinidad e Tobago e fez progressos na confirmação da viabilidade econômica e financeira do NewGen.

Sobre a aquisição majoritária da HDF, o presidente da KGL, Philip Julien, comentou: "A KGL dá as boas-vindas a este grande apoio e investimento no NewGen por parte da HDF e espera poder colaborar mutuamente e compartilhar experiência. Nossa parceria permite um melhor acesso local a finanças e tecnologia internacionais, oportunidades ideais para a propriedade local e uma aceleração dos compromissos de transição energética de Trinidad e Tobago".

Damien HAVARD, CEO da HDF Energy, disse:"Acreditamos que a Kenesjay Green é a parceira perfeita, dado seu amplo conhecimento da indústria, visão de negócios e compromisso com o desenvolvimento local. Nosso investimento no NewGen confirma nossa crença de que a indústria de energia de Trinidad e Tobago oferece uma oportunidade única para o desenvolvimento de hidrogênio livre de carbono em escala mundial e rentável. Este projeto demonstra que as soluções ecológicas podem apoiar efetivamente a transição de economias baseadas em hidrocarbonetos como Trinidad e Tobago - e a HDF está pronta para liderar a mudança".

SOBRE A HDF ENERGY

A HDF Energy é pioneira mundial em energia de hidrogênio. Ela desenvolve, financia e opera usinas de hidrogênio de vários megawatts. Essas usinas fornecem eletricidade contínua ou sob demanda a partir de fontes de energia renováveis (eólica ou solar), combinadas com células de combustível de alta potência fornecidas pela HDF. A HDF desenvolveu a primeira planta de produção em massa do mundo de células de combustível de alta potência para energia, que começará a funcionar na França em 2023. Por meio dessa atividade, a HDF Energy também atenderá os mercados marítimo e de data center. A HDF Energy é uma poderosa aceleradora da transição energética, oferecendo energia renovável não intermitente, compatível com a rede e sob demanda. Ela é uma empresa listada no mercado regulado da Euronext Paris.

SOBRE A KENESJAY GREEN

A Kenesjay Green Limited (KGL) é uma empresa de energia sustentável de propriedade local comprometida em liderar o caminho para a transição energética do Caribe. Com sede em Trinidad e Tobago, a empresa é afiliada da Kenesjay Systems Limited e se dedica a desenvolver um pipeline de oportunidades viáveis de projetos ecológicos e de descarbonização, que criarão vantagens pioneiras para Trinidad, Tobago e região (www.kenesjaygreen.com). O projeto "NewGen Hydrogen" é a primeira grande iniciativa da KGL.

Site do projeto: https://www.newgenenergyltd.com

Contato

Assessoria de Imprensa da HDF Caribe Thibault MENAGE, vice-presidente Caribe [email protected]

Coordenação de Imprensa da Kenesjay Green Natasha David, diretora de Conformidade [email protected]

