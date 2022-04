Comunicado do Business Wire :FPT Corporation

Na Assembleia Geral Anual de 2022 (AGM 2022), a FPT Corporation (FPT) anunciou sua meta de estar entre os 50 principais prestadores globais de serviços de transformação digital de ponta a ponta até 2030 e planeja continuar trabalhando em direção ao objetivo de longo prazo de se tornar uma empresa digital de referência.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220408005164/pt/

FPT Chairman Truong Gia Binh at the Annual General Meeting 2022 (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ano passado marcou o esforço de "renascimento" da FPT, uma vez que o número de projetos com valor superior a 5 milhões de dólares aumentou 111%. A receita global da empresa em 2021 atingiu US$ 1,6 bilhão, um crescimento anual de quase 20%. Os mercados externos também registraram crescimento positivo, incluindo América (52%) e APAC (27%).

A FPT se comprometeu a se tornar uma parceira estratégica para negócios no mundo inteiro. No período 2022-2024, a FPT continuará perseguindo essa orientação, com a missão central de "Promover o crescimento rápido, desenvolver novos produtos tecnológicos e prestar serviços de transformação digital em larga escala", conforme mencionado pelo presidente da FPT, Truong Gia Binh, no Relatório Anual de 2021.

Para cumprir essa missão, a maior prestadora de serviços de TI do Vietnã planeja continuar projetando de forma equilibrada em três pilares principais: Negócios - Governança - Tecnologia. Como o Dr. Binh enfatizou durante a reunião, a estratégia da empresa é fornecer soluções abrangentes para atender aos negócios globais e às demandas mais básicas de cada indivíduo.

Com clientes que variam de grandes empresas privadas, PMEs a pessoas, a FPT prospera ao acomodar cada grupo com serviços exclusivos, combinando diferentes tecnologias para melhorar a gestão dos negócios, a administração e, mais importante, o serviço de atendimento ao cliente em todos os pontos de contato. Isso destaca a estratégia de crescimento da empresa baseada em operações orientadas por dados, um lema centrado no cliente e soluções tecnológicas inovadoras.

De acordo com o CEO da FPT, Nguyen Van Khoa, em termos de tecnologia, a empresa alavancará tecnologias de tendência para fornecer soluções de transformação digital de classe mundial e aproveitar as oportunidades inovadoras para seus acionistas.

Como pioneira em tecnologia no Vietnã, a FPT planeja investir fortemente em tecnologias essenciais, como IA, nuvem, big data, blockchain e hiperautomação. O ecossistema "Made-by-FPT" também é apontado como o principal motor de crescimento da FPT a longo prazo, com uma taxa de crescimento de receita de 42,8% em 2021.

A FPT define sua mensagem para 2022 assim: "Determinada a lutar" e planeja inovar nas atividades de negócios e vendas, expandir sua base de clientes em todos os tamanhos e áreas a nível mundial. Ao promover uma estratégia de crescimento sustentável de longo prazo, a empresa tem como meta um crescimento de 19% na receita e 20,2% no lucro antes de impostos para o ano seguinte.

Sobre a FPT Corporation

A FPT Corporation é uma fornecedora do Vietnã com liderança mundial em tecnologia e serviços de TI, com quase US$ 1,6 bilhão em receita e 37 mil funcionários. Como pioneira na transformação digital, a FPT oferece serviços de classe mundial em fábricas inteligentes, plataformas digitais, RPA, IA, IoT, mobilidade empresarial, nuvem, RA/RV, aplicativos de negócios, serviços de aplicativos, BPO etc. A empresa presta serviços para mais de 1 mil clientes no mundo todo, 85 das quais são empresas da Fortune Global 500 nos setores Aeroespacial e Aviação, Automotivo, Bancário e Financeiro, Logística e Transporte, Serviços Públicos e muito mais. Para mais informações, acesse www.fpt-software.com/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220408005164/pt/

Contato

Imprensa

Mai Duong FPT Software Diretora de RP E-mail: [email protected] Site: https://www.fpt-software.com/newsroom/

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags