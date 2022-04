Comunicado do Business Wire :ExaGrid

ExaGrid®, a única solução de Armazenamento de Backup em Níveis do setor, anunciou hoje que obteve um recorde histórico de reservas e receitas no trimestre finalizado em 31 de março de 2022. Esta conquista se deve a quatro trimestres recordes da ExaGrid durante 2021, elevando as reservas e receitas a um novo pico histórico.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220412005178/pt/

As receitas da ExaGrid cresceram em sequência do quarto trimestre de 2021 ao primeiro trimestre de 2022, subindo dois dígitos em comparação com o primeiro trimestre de 2021. Além disto, a ExaGrid foi positiva em caixa no trimestre pelo sexto trimestre consecutivo. A ExaGrid adicionou mais de 150 novos clientes no primeiro trimestre de 2022, incluindo mais de 40 contratos de seis e sete dígitos, tendo mais de 3.300 clientes ativos de médio porte e empresas que usam o Armazenamento de Backup em Níveis para proteger seus dados. O crescimento da ExaGrid está acelerando e a empresa contratando mais de 50 funcionários adicionais de vendas internas e de campo a nível mundial.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O impulso contínuo da ExaGrid é o resultado da expansão em curso de nossa equipe de vendas e do trabalho com nossas parcerias de canal em todo o mundo. Continuamos vendo que as organizações estão percebendo que o disco de armazenamento primário é muito caro para retenção a longo prazo e que os dispositivos tradicionais de desduplicação não oferecem o desempenho de backup e restauração necessário para garantir que os dados estejam sempre disponíveis. A ExaGrid oferece a melhor solução de recuperação de ransomware do setor, a qual continua sendo a mais importante no mundo de hoje", disse Bill Andrews, Presidente e Diretor Executivo da ExaGrid.

Os dispositivos ExaGrid têm uma Zona de Patamar do cache de disco direcionada à rede, onde os backups mais recentes são gravados sem desduplicação em linha para backups rápidos, sendo armazenados em um formato não duplicado para restaurações rápidas. A ExaGrid usa arquitetura escalonada, que mantém uma janela de backup com comprimento fixo e elimina também atualizações sequenciais caras e disruptivas, além da obsolescência do produto. A tecnologia de Desduplicação Adaptativa da ExaGrid desduplica dados em um repositório não direcionado à rede, onde os dados desduplicados são armazenados para retenção a longo prazo, em geral por semanas, meses e anos. A combinação de um nível não direcionado à rede (intervalo aéreo virtual) mais exclusões atrasadas com o recurso 'Retention Time-Lock' da ExaGrid e objetos de dados imutáveis protege contra a exclusão ou criptografia dos dados de backup.

Destaques do 1º Trimestre de 2022:

-- Intensa taxa de ganho competitiva em 75%

-- Trouxe mais de 150 novos clientes

-- Ótimo trimestre nas regiões EMEA e APAC

-- Mais de 40 novos negócios de seis e sete dígitos com clientes

-- Empresa mantém caixa e P&L positivos nos últimos 6 trimestres

-- Mais de 3.300 clientes protegem seus dados com o Armazenamento de Backup em Níveis

Armazenamento de Backup em Níveis da ExaGrid - Construído para Backup

A ExaGrid fornece Armazenamento de Backup em Níveis com uma Zona de Patamar do cache de disco de front-end, o Nível de Desempenho, que grava dados diretamente no disco para backups mais rápidos e restaura diretamente do disco para restaurações e inicializações de VM mais rápidas. Os dados de retenção a longo prazo são organizados em níveis em um repositório de dados desduplicado, o Nível de Retenção, para reduzir a quantidade de armazenamento de retenção e o custo resultante. Esta abordagem em dois níveis fornece o desempenho mais rápido de backup e restauração com eficiência de armazenamento com custo mais baixo.

Além disto, a ExaGrid oferece uma arquitetura escalonada onde os dispositivos são simplesmente adicionados à medida que os dados aumentam. Cada dispositivo inclui portas de processador, memória e rede, de modo que à medida que os dados aumentam, todos os recursos necessários estão disponíveis para manter uma janela de backup com comprimento fixo. Esta abordagem de armazenamento escalonado elimina atualizações sequenciais caras e permite combinar dispositivos de diferentes tamanhos e modelos no mesmo sistema escalonado, o que elimina a obsolescência do produto enquanto protege os investimentos em TI com antecedência e ao longo do tempo.

Sobre a ExaGrid

ExaGrid fornece armazenamento de backup em níveis com uma exclusiva zona de patamar do cache de disco, repositório de retenção a longo prazo e arquitetura escalonada. A zona de patamar da ExaGrid fornece backups mais rápidos, restaurações e recuperações instantâneas de VM. O repositório de retenção oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura escalonada da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup com comprimento fixo à medida que os dados aumentam, eliminando atualizações sequenciais caras e obsolescência do produto. A ExaGrid oferece a única abordagem de armazenamento de backup em dois níveis com um nível não direcionado à rede, exclusões com atraso e objetos imutáveis para recuperação de ataques de ransomware. Acesse exagrid.com ou se conecte conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm relatado sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e por que agora gastam significativamente menos tempo em backup em nossas histórias de sucesso de clientes.

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220412005178/pt/

Contato

Mary Domenichelli ExaGrid [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags