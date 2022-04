Comunicado do Business Wire :Backlight

A Backlight, uma empresa de tecnologia de mídia, anunciou hoje o lançamento de sua empresa e as aquisições estratégicas de cinco negócios de software de mídia inovadores e de rápido crescimento: ftrack, iconik, Celtx, Wildmoka e Zype. Apoiada por um investimento de mais de US$ 200 milhões liderado pela PSG, uma empresa líder em ações de crescimento em parceria com empresas de software e serviços habilitados para tecnologia de médio porte para ajudar a acelerar seu crescimento, a missão da Backlight é atender clientes de mídia, entretenimento e encaminhamento de vídeo com nuvem, soluções baseadas que melhoram drasticamente cada etapa do ciclo de vida do conteúdo de mídia. O investimento também pretende apoiar a busca da Backlight por aquisições adicionais de plataformas de tecnologia que atendem ao ciclo de vida do conteúdo de mídia.

"Acredito que a explosão e a democratização da criação de conteúdo, combinadas com o incrível crescimento e fragmentação do consumo, criaram uma enorme complexidade e novas oportunidades para criativos e proprietários de conteúdo", afirmou Ben Kaplan, presidente e CEO da Backlight. "O mercado está exigindo soluções inovadoras, flexíveis e baseadas em nuvem para modernizar os fluxos de trabalho de mídia. Com cinco unidades de negócios incríveis, cada uma liderada por CEOs visionários que oferecem soluções atraentes e diferenciadas, a Backlight está bem posicionada para ser um parceiro confiável para clientes com processos criativos de missão crítica e pipelines de vídeo".

Uma narrativa visual excepcional é criada com as melhores ferramentas e soluções possíveis. A Backlight está sobrecarregando suas unidades de negócios com recursos e investimentos em talentos, desenvolvimento de produtos, inovação e infraestrutura que ajudarão seus clientes a criar a próxima grande geração de experiências de conteúdo para o público.

Unidades de negócios da Backlight:

-- ftrack é o criador do ftrack Studio, cineSync e ftrack Review, o mmonitoramento de produção vencedor do Emmy e do Oscar, revisão de mídia interativa e plataformas de colaboração em equipe para as indústrias criativas. As soluções da ftrack são projetadas para produtores, supervisores, artistas e desenvolvedores de pipeline para colaborar com qualquer pessoa, em qualquer lugar.

-- iconik é uma solução de gerenciamento de mídia SaaS nativa da nuvem projetada para que os usuários compartilhem arquivos de qualquer armazenamento, colaborem em vídeo e enriqueçam mídia com IA para alta capacidade de pesquisa: tudo com grande facilidade e capacidade de dimensionar para atender criadores individuais ou grandes equipes globais.

-- Celtx é uma solução completa premiada para escrever, planejar e gerenciar a produção de mídia que é usada por milhões em todo o mundo. A Celtx fornece software de planejamento de pré-produção, incluindo roteiro, storyboard, planejamento de filmagem e orçamento, para equipes de produção internas, agências, escolas de cinema e universidades, estúdios de jogos e empresas de mídia e entretenimento.

-- Wildmoka é uma plataforma líder para a criação de conteúdo ao vivo e quase ao vivo em esportes, notícias e entretenimento. Ela ganhou vários prêmios por sua tecnologia AutoReZone, que ajuda as emissoras a fornecer uma experiência primária móvel. A Digital Media Factory nativa da nuvem da Wildmoka visa capacitar emissoras e proprietários de direitos a produzir e entregar conteúdo de qualquer fonte, para qualquer destino, em qualquer formato, velocidade e escala.

-- A tecnologia premiada do Zype fornece a infraestrutura para vídeo digital com uma plataforma baseada em nuvem para gerenciar e distribuir vídeo de nível empresarial pela web, celular, TV e mídia social. Oferecendo ferramentas amigáveis ao desenvolvedor, como APIs personalizáveis, bem como soluções prontas para aplicativos OTT e canais lineares/RÁPIDOS, as soluções SaaS da Zype permitem que criadores ou distribuidores de vídeo criem, lancem e gerenciem rapidamente produtos de vídeo superiores em escala.

"Existe uma grande oportunidade de mercado para melhorar a forma como os produtores, proprietários e distribuidores de conteúdo criam valor, começando com a indústria de mídia e entretenimento, mas estendendo-se a qualquer empresa que investe em mídia rica e vídeo", afirmou Matt Stone, diretor administrativo da PSG. "Nosso investimento na Backlight reflete nossa convicção no mercado, a equipe e uma visão de um ciclo de vida de produção de mídia moderno, da idealização à monetização".

Sobre a Backlight

A Backlight é uma empresa de tecnologia de mídia que aprimora a idealização, produção, pós-produção e distribuição de conteúdo de vídeo. Lançada em 2022 com financiamento da PSG, a Backlight adquiriu as empresas de software de mídia ftrack, Celtx, iconik, Wildmoka e Zype. As organizações de encaminhamento de vídeo utilizam a Backlight para resolver seus desafios operacionais e de negócios de missão crítica. Visite www.backlight.co para obter mais informações.

Sobre a PSG

A PSG é uma empresa de equidade de crescimento que faz parceria com empresas de software e serviços habilitados para tecnologia para ajudá-las a navegar pelo crescimento transformacional, capitalizar oportunidades estratégicas e construir equipes fortes. Tendo apoiado mais de 95 empresas e facilitado mais de 375 aquisições complementares, a PSG traz ampla experiência em investimentos, profundo conhecimento em software e tecnologia e um firme compromisso de colaborar com as equipes de gerenciamento. Fundado em 2014, o PSG opera em escritórios em Boston, Kansas City, Londres, Paris, Madri e Tel-Aviv. Para saber mais sobre a PSG, visite www.psgequity.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

