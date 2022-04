Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global amplia sua presença na África por meio de um acordo de colaboração com a ISHARA Consulting Limited (iSHARA), firma de consultoria tributária e empresarial da Tanzânia.

Fundada em 2012 e liderada pelos diretores Olive Mosha e Isaac Saburi, a iSHARA presta serviços completos e consultoria em questões tributárias, de conformidade, reestruturação, contabilidade e diversos outros serviços relacionados a tributos e contabilidade. Ela conta com uma equipe de mais de 20 profissionais, opera em Dar es Salaam e trabalha com clientes locais e internacionais para identificar a causa de problemas tributários complexos e oferecer as melhores soluções.

"Aplicamos profundos conhecimentos e experiência de mercado para abordar importantes questões enfrentadas por nossos clientes local e internacionalmente", afirmou Olive Mosha, diretor da iSHARA. "Nossa colaboração com a Andersen Global reforça os recursos de nossa firma e nos permite lidar ainda melhor com o ambiente de negócios em permanente transformação para oferecer soluções integradas em todo o mundo."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Um importante complemento para nossa plataforma no mercado, a iSHARA conta com recursos para prestar serviços de máxima qualidade e totalmente alinhados à visão de nossa organização", declarou Mark Vorsatz, presidente do conselho da Andersen Global e diretor executivo da Andersen. "A firma é um importante acréscimo neste momento em que seguimos reforçando nossa presença na região e oferecendo a nossos clientes cobertura ampla, sinérgica e global."

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas, compostas por profissionais das áreas tributária e jurídica em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de 10 mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 337 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220412005149/pt/

Contato

Megan Tsuei Andersen Global 415-764-2700

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags